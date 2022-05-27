Ничего личного. За бизнес госслужащих Мангистау оштрафовали

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Государственным служащим запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность. Занятие госслужащими и приравненными к ним лицами предпринимательской деятельностью влечет административный штраф в соответствии со статьей 154 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».



- Также руководители госорганов при назначении руководителей подведомственных им учреждений должны принять от них декларацию об активах и обязательствах. В противном случае со стороны руководителей госучреждений будет допущено нарушение норм статьи 11 Закона «О противодействии коррупции». За такое нарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 680 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в департаменте антикоррупционной службы Мангистауской области.



С начала 2022 года составлены административные протоколы в отношении 11 лиц по статье 154 Кодекса об Административных Правонарушениях, в отношении 4 лиц по статье 680 КоАП, с которых взыскано 5,2 млн. тенге штрафа.