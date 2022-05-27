В Мангистау 232 водителя были лишены прав с начала года

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С начала года за нарушение прав дорожного движения свыше 230 водителей были подвергнуты административному аресту.



- Вопросы по профилактике правонарушений поднимались на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в акимате Мангистауской области. На сегодняшний день в области имеется 19 технических средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (в Актау – 16, в Жанаозене - 3). Глава региона Нурлан Ногаев в свою очередь поручил ответственным лицам ускорить процесс по внедрению интеллектуальных систем видеонаблюдения на дорогах и в населенных пунктах, – сообщили в департаменте полиции по Мангистауской области.