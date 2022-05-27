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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:54

Просмотров: 717

Жителю Актау ограничили свободу за неуплату алиментов

Житель Актау осужден на один год лишения свободы за неуплату алиментов. Уголовные дела заведены на четырех родителей. Сумма долга перед детьми составляет около 200 миллионов тенге. Об этом сообщили в прокуратуре города.

фото из открытых источников
С начала текущего года к административной ответственности за неисполнение решения суда и исполнительного документа привлечены девять человек.

- На сегодня в Актау вследствие расторжения браков свыше 8000 детей должны получать средства от родителей на свое содержание. Общая сумма задолженности должников составляет около 200 миллионов тенге, - сообщали в прокуратуре.

Зарегистрированы уголовные дела в отношении 4 должников, злостно уклонявшихся от исполнения обязательств по статье: неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги).

- Исполнительные документы о взыскании алиментов находятся на особом контроле органов прокуратуры. В апреле приговором Актауского городского суда житель Актау признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к 1 году ограничения свободы, - сообщили в прокуратуре Актау.



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