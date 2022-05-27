Жителю Актау ограничили свободу за неуплату алиментов

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С начала текущего года к административной ответственности за неисполнение решения суда и исполнительного документа привлечены девять человек.



- На сегодня в Актау вследствие расторжения браков свыше 8000 детей должны получать средства от родителей на свое содержание. Общая сумма задолженности должников составляет около 200 миллионов тенге, - сообщали в прокуратуре.



Зарегистрированы уголовные дела в отношении 4 должников, злостно уклонявшихся от исполнения обязательств по статье: неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги).



- Исполнительные документы о взыскании алиментов находятся на особом контроле органов прокуратуры. В апреле приговором Актауского городского суда житель Актау признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к 1 году ограничения свободы, - сообщили в прокуратуре Актау.