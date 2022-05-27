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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:08

Просмотров: 769

Пограничник из Мангистау спас жизнь гражданке Узбекистана в поезде

Военнослужащий, ехавший в поезде Атырау-Зайсан, оказал экстренную медицинскую помощь гражданке Узбекистана. За проявленный поступок мужчину поощрило руководство. Об этом сообщили в департаменте пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области.

Фото департамента пограничной службы КНБ РК Мангистауской области
Группа военнослужащих следовала из Атырау в Зайсан к новому месту прохождения службы. В одном из вагонов пассажирке поезда стало плохо.

- На просьбу откликнулся рядовой срочной службы Абылайхан Убайдуллаев, по специальности - фельдшер, до службы в армии работал в скорой медицинской помощи. Женщина была без сознания. По словам ее попутчиков, она жаловалась на боли в сердце и принимала таблетки от давления, - рассказали в департаменте пограничной службы.

На ближайшей станции больную передали врачам подоспевшей кареты скорой помощи для дальнейшей ее госпитализации.

- Благодаря оказанной квалифицированной первой помощи сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, самочувствие удовлетворительное. Желаем нашему коллеге в погонах хорошей службы - прокомментировал Рустем Махат, невропатолог центральной районной больницы села Жалгасбай.

Слова признательности военнослужащему выразила и сама гражданка Узбекистана Бибигуль Тлеуова.

- Я очень рада, что рядом оказался этот солдат. Тогда не успела поблагодарить его. Хочу передать огромное спасибо ему за оказанную помощь и пожелать успехов в службе, - отметила она.

За воспитание достойного гражданина и чуткого человека руководство департамента пограничной службы вручило благодарственное письмо матери пограничника Гульбаршын Басановой.

- Абылайхан всегда хотел помогать людям, спасать жизни. С детства он был добрым и отзывчивым ребенком. Когда пришло время службы в армии, мой сын, не задумываясь, пошел в военкомат. Он считает, что, охраняя границу, также приносит большую пользу людям. Мы очень гордимся тем, что наш сын в погранслужбе выполняет важное для страны дело – охраняет границу своей Родины, - поделилась Гульбаршын Басанова.

За смелые и решительные действия при спасении человека рядовой Абылайхан Убайдуллаев награжден грамотой и наручными часами.

Абылайхан Абдуллаев является уроженцем села Бейнеу. Призван отделом по делам обороны Бейнеуского района.



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Комментарии ( 1 )

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The Night Is Young (Посетители) Сегодня, 15:20
Молодец!!! Здоровье тебе и долгой беззаботной жизни солдат!
 
 

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