Пограничник из Мангистау спас жизнь гражданке Узбекистана в поезде

Фото департамента пограничной службы КНБ РК Мангистауской области

Группа военнослужащих следовала из Атырау в Зайсан к новому месту прохождения службы. В одном из вагонов пассажирке поезда стало плохо.



- На просьбу откликнулся рядовой срочной службы Абылайхан Убайдуллаев, по специальности - фельдшер, до службы в армии работал в скорой медицинской помощи. Женщина была без сознания. По словам ее попутчиков, она жаловалась на боли в сердце и принимала таблетки от давления, - рассказали в департаменте пограничной службы.



На ближайшей станции больную передали врачам подоспевшей кареты скорой помощи для дальнейшей ее госпитализации.



- Благодаря оказанной квалифицированной первой помощи сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, самочувствие удовлетворительное. Желаем нашему коллеге в погонах хорошей службы - прокомментировал Рустем Махат, невропатолог центральной районной больницы села Жалгасбай.



Слова признательности военнослужащему выразила и сама гражданка Узбекистана Бибигуль Тлеуова.



- Я очень рада, что рядом оказался этот солдат. Тогда не успела поблагодарить его. Хочу передать огромное спасибо ему за оказанную помощь и пожелать успехов в службе, - отметила она.



За воспитание достойного гражданина и чуткого человека руководство департамента пограничной службы вручило благодарственное письмо матери пограничника Гульбаршын Басановой.



- Абылайхан всегда хотел помогать людям, спасать жизни. С детства он был добрым и отзывчивым ребенком. Когда пришло время службы в армии, мой сын, не задумываясь, пошел в военкомат. Он считает, что, охраняя границу, также приносит большую пользу людям. Мы очень гордимся тем, что наш сын в погранслужбе выполняет важное для страны дело – охраняет границу своей Родины, - поделилась Гульбаршын Басанова.



За смелые и решительные действия при спасении человека рядовой Абылайхан Убайдуллаев награжден грамотой и наручными часами.



Абылайхан Абдуллаев является уроженцем села Бейнеу. Призван отделом по делам обороны Бейнеуского района.