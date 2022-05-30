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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:12

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В Актауском и Бейнеуском гарнизонах приняли присягу 500 военнослужащих

Военнослужащие срочной службы, призванные в Вооруженные силы весной текущего года, в торжественной обстановке принесли клятву на верность Родине. Торжества прошли в Актауском и Бейнеуском гарнизонах.

Принятие присяги. Фото пресс-службы Актауского гарнизона
Из разных уголков Казахстана поздравить молодых воинов приехали родные и близкие солдат. В качестве почетных гостей на присягу были приглашены депутаты маслихатов, представители местных исполнительных органов, общественных объединений и ветераны Вооруженных сил страны.

Как отметил Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона, последние два года в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями мероприятия в таком масштабе не проводились.

- Мы приехали из Шымкента специально на присягу к сыну. Приятно видеть, как он возмужал и окреп за месяц. Бригада морской пехоты – элитное подразделение, служить здесь может не каждый, и мы гордимся, что наш сын находится в числе немногих избранных парней, которые соответствуют квалификационным требованиям для службы в морской пехоте, - поделился Махмуддулла Бекенов, отец рядового Дильшада Мирполатова.

Командование организовало для родных и близких солдат экскурсию по воинской части, по казармам и учебным классам, в которых ближайший год предстоит жить и обучаться военному делу новобранцам, показ вооружения и военной техники. Родители посетили солдатские столовые, где смогли попробовать и оценить рацион военнослужащих.

Мероприятия завершились показательными выступлениями молодых солдат. За месяц они освоили приемы строевой подготовки с оружием, рукопашного боя, и с гордостью продемонстрировали свои умения гостям мероприятия. Торжественная церемония присяги прошла также в Атыраускоми и Актюбинском гарнизонах.



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