В Актауском и Бейнеуском гарнизонах приняли присягу 500 военнослужащих

Принятие присяги. Фото пресс-службы Актауского гарнизона

Из разных уголков Казахстана поздравить молодых воинов приехали родные и близкие солдат. В качестве почетных гостей на присягу были приглашены депутаты маслихатов, представители местных исполнительных органов, общественных объединений и ветераны Вооруженных сил страны.



Как отметил Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона, последние два года в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями мероприятия в таком масштабе не проводились.



- Мы приехали из Шымкента специально на присягу к сыну. Приятно видеть, как он возмужал и окреп за месяц. Бригада морской пехоты – элитное подразделение, служить здесь может не каждый, и мы гордимся, что наш сын находится в числе немногих избранных парней, которые соответствуют квалификационным требованиям для службы в морской пехоте, - поделился Махмуддулла Бекенов, отец рядового Дильшада Мирполатова.



Командование организовало для родных и близких солдат экскурсию по воинской части, по казармам и учебным классам, в которых ближайший год предстоит жить и обучаться военному делу новобранцам, показ вооружения и военной техники. Родители посетили солдатские столовые, где смогли попробовать и оценить рацион военнослужащих.



Мероприятия завершились показательными выступлениями молодых солдат. За месяц они освоили приемы строевой подготовки с оружием, рукопашного боя, и с гордостью продемонстрировали свои умения гостям мероприятия. Торжественная церемония присяги прошла также в Атыраускоми и Актюбинском гарнизонах.