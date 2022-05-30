Полицейский из Актау вывел троих детей из задымленного подъезда

Инцидент произошел 28 мая. В обеденное время поступил вызов о пожаре в одном из домов 34 микрорайона Актау. На вызов выехал экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-9» в составе старших лейтенантов полиции Рыскелды Маденова и Жанболат Орынбасаров.Возгорание произошло в подвале подъезда.- Когда сотрудники полиции прибыли на место, оказалось, что почти все жители вышли из дома. Однако одна женщина обратилась за помощью к правоохранителям, сказав, что у нее в доме остались трое детей, младшему из них пять месяцев, - сообщили в полиции региона.Взяв ключи у матери и мокрое полотенце Рыскелды Маденов, не теряя времени, направился в квартиру, где находились дети. Самому младшему он прикрыл лицо влажным полотенцем и эвакуировал всех детей. Сотрудник полиции благополучно передал детей матери.- Когда я услышал, что маленькие дети в квартире, все мои мысли были о них. Я старался как можно быстрее вытащить детей, - рассказывает старший лейтенант полиции Рыскелды Маденов.Департамент полиции Мангистауской области просит родителей не оставлять детей одних дома!- Несчастные случаи случаются неожиданно, поэтому родителям всегда следует быть внимательными и осторожными, - отметили в полиции региона.