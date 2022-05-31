Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Актау

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В июне рейсы в Актау будут выполняться раз в неделю – по субботам. С июля добавится вторая еженедельная частота – рейсы будут также выполняться по вторникам, сообщает пресс-служба авиакомпании.
На этом маршруте будут задействованы российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.
Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании flyredwings.com и у агентов.
В международном аэропорту Актау сообщили, что ведется работа по заключению договоров и планированию рейсов.
Ранее Red Wings в Актау не летала, в марте авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в столицу Казахстана Нур-Султан и в крупнейший город страны Алматы.
На этом маршруте будут задействованы российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.
Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании flyredwings.com и у агентов.
В международном аэропорту Актау сообщили, что ведется работа по заключению договоров и планированию рейсов.
Ранее Red Wings в Актау не летала, в марте авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в столицу Казахстана Нур-Султан и в крупнейший город страны Алматы.
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