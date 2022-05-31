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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:09

Просмотров: 541

О запасах сахара в регионе рассказали в акимате Актау

В городской администрации сообщили, что имеющиеся запасы сахара в скором времени будут пополнены.

Фото Рашида Исмагилова
В акимате Актау отметили, что в настоящее время нехватка сахара ощущается по всей республике. О ситуации с запасами и поставками сладкого продукта рассказали чиновники акимата.

- В стабилизационном фонде АО «СПК» Каспий» имеется 300 тонн, в гипермаркете «Анвар» - 70 тонн, в гипермаркете «Дина» - 30 тонн. Также сегодня в областном акимате проведено совещание по закупу продукции с сахарного завода «Коксу» Алматинской области в торговую сеть «Дана» - три вагона, в торговую сеть «Алтын фуд» - три вагона и АО «СПК» Каспий» - два вагона сахара, - сообщили в городском акимате.

Жители Актау сообщают об отсутствии сахара в супермаркетах. Корреспонденты Lada.kz проверили сообщения пользователей Сети.

Так, в супермаркете «Дана» сахар-песок есть, но отпускают его по два килограмма в одни руки. Цена 350 тенге.

О запасах сахара в регионе рассказали в акимате Актау


В супермаркете «Altyn Food» в 5 микрорайоне остался лишь рафинированный сахар, цена которого варьируется от 430 до 820 тенге.



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