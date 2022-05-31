Экс-замглаве управления сельского хозяйства Мангистау вынесли приговор

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Суд признал его виновным в получении взятки от поставщиков солнечных панелей за общее покровительство при выдаче субсидий. Бактыбаю Изимтаеву назначили штраф в размере 28 миллионов тенге. Кроме того, он пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе.



Также осуждены поставщики солнечных панелей Шынболат Кумар, Жаксылык Аралбаев за дачу взятки. Суд назначил им штраф в размере 2,6 млн тенге каждому.



Суд также признал виновным владельца ИП «Байсырымов» в мошенничестве, выраженном в получении суммы субсидий с помощью предоставления подложных документов. Ему назначили три года ограничения свободы.



- В результате преступной деятельности осуждённых государству нанесён ущерб в размере 6,9 миллиона тенге, – подчеркнули в Антикоре.