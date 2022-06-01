На лето закроют участок автодороги близ Актау

С 1 июня по 30 сентября будет временно закрыта дорога от перекрёстка у автобазы «Адай» до торгового центра «Амина» в Баскудукском сельском округе.Ремонтные работы будут проводиться в два этапа:1. От автобазы «Адай» до автомобильного моста - с 1 июня по 20 июля;2. От торгового центра «Амина» до автомобильного моста - с 20 июля по 30 сентября.