С крупной суммой денег задержали мужчину в аэропорту Актау

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В международном аэропорту Актау сотрудники департамента государственных доходов совместно с пограничниками и работниками департамента экономических расследований при прохождении таможенного контроля 28 мая у пассажира авиарейса Актау-Тбилиси - гражданина Республики Казахстан, выявили 13 100 долларов США.



По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол.



Напоминаем, что указом президента РК от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещён вывоз из страны:



- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка РК, установленному на дату вывоза;



- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.



Граждан, планирующих выезд за границу, в ведомстве просят соблюдать действующее законодательство страны.