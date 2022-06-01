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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:09

Просмотров: 222

С крупной суммой денег задержали мужчину в аэропорту Актау

На гражданина РК составлен административный материал, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В международном аэропорту Актау сотрудники департамента государственных доходов совместно с пограничниками и работниками департамента экономических расследований при прохождении таможенного контроля 28 мая у пассажира авиарейса Актау-Тбилиси - гражданина Республики Казахстан, выявили 13 100 долларов США.

По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол.

Напоминаем, что указом президента РК от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещён вывоз из страны:

- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка РК, установленному на дату вывоза;

- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Граждан, планирующих выезд за границу, в ведомстве просят соблюдать действующее законодательство страны.



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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
  • синдбад
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:34
Бред какой-то, сумму надо выше сделать. Чиновники, олигархи миллиардами выводят деньги из страны, а людей за их же заработанные ограничивают.
 
 

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