Жертвами автокредитов стали 189 жителей Мангистау: одного из мошенников разыскивает полиция

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Следственным управлением проводится досудебное расследование по пункту 1 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное преступной группой).



Как сообщается, группа мошенников предлагала жителям региона денежное вознаграждение в размере от 200 до 500 тысяч тенге. Войдя в их доверие, обманным путём злоумышленники оформляли на них автокредиты в филиалах банков второго уровня в Актау («Каспий банк», «Сбербанк», «Евразийский банк», «Банк центр кредит»). Кредиты обещали погасить в кратчайшие сроки.



В первые месяцы после оформления кредита по нему производились выплаты, при этом жертвы мошенников лично передавали им автотранспорт. В последующем эти автомобили продавались третьим лицам по заниженным ценам.



На сегодня, 1 июня, в полицию обратились 189 потерпевших.



В целях недопущения дальнейшего переоформления машин все установленные по делу авто поставлены на централизованный учёт МВД РК по категории «Похищенный автотранспорт». В результате установлены и водворены на штрафстоянки 16 автомашин.



По делу установлены и задержаны трое подозреваемых лиц, в отношении которых избрана мера пресечения «Содержание под стражей».



Один из подозреваемых объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения «Содержание под стражей».



Расследование находится на контроле руководителя департамента полиции и прокурора области.



При наличии важной информации в рамках настоящего дела просим обращаться в следственное управление департамента полиции в 3б микрорайоне.