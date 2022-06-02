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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:11

Просмотров: 548

О налогах напомнили таксистам в Мангистау

Граждан, занимающихся частным извозом, информирует департамент государственных доходов по Мангистауской области.

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Прежде всего необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого надо представить в налоговый орган по месту ведения предпринимательской деятельности уведомление о начале деятельности в качестве ИП.

Уведомление по установленной форме подаётся в электронной форме посредством веб-портала «Электронного правительства» либо в явочном порядке на бумажном носителе.

Физические лица, занимающиеся частным извозом, могут зарегистрироваться по следующим видам режима:

- ИП, применяющие специальный налоговый режим (СНР) на основе патента;
- ИП, применяющие СНР с использованием специального мобильного приложения «e-Salyq Business»;
- ИП, применяющие СНР на основе упрощённой декларации;
- ИП на общеустановленном режиме.

Согласно статье 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации влечёт штраф на физических лиц в размере 15 МРП, при повторном нарушении - 30 МРП, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений.



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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
 divannyexpert (Посетители) Сегодня, 10:15
куда обращаться напишите телефоны у меня куча вопросов кто может ответить кто напоминает
 
 

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