О налогах напомнили таксистам в Мангистау

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Прежде всего необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого надо представить в налоговый орган по месту ведения предпринимательской деятельности уведомление о начале деятельности в качестве ИП.
Уведомление по установленной форме подаётся в электронной форме посредством веб-портала «Электронного правительства» либо в явочном порядке на бумажном носителе.
Физические лица, занимающиеся частным извозом, могут зарегистрироваться по следующим видам режима:
- ИП, применяющие специальный налоговый режим (СНР) на основе патента;
- ИП, применяющие СНР с использованием специального мобильного приложения «e-Salyq Business»;
- ИП, применяющие СНР на основе упрощённой декларации;
- ИП на общеустановленном режиме.
Согласно статье 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации влечёт штраф на физических лиц в размере 15 МРП, при повторном нарушении - 30 МРП, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений.
Уведомление по установленной форме подаётся в электронной форме посредством веб-портала «Электронного правительства» либо в явочном порядке на бумажном носителе.
Физические лица, занимающиеся частным извозом, могут зарегистрироваться по следующим видам режима:
- ИП, применяющие специальный налоговый режим (СНР) на основе патента;
- ИП, применяющие СНР с использованием специального мобильного приложения «e-Salyq Business»;
- ИП, применяющие СНР на основе упрощённой декларации;
- ИП на общеустановленном режиме.
Согласно статье 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации влечёт штраф на физических лиц в размере 15 МРП, при повторном нарушении - 30 МРП, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений.