У пассажира рейса Стамбул – Актау выявлены незадекларированные ювелирные изделия

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Пассажир проследовал через «зелёный коридор» и не сообщил о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Изделия были обнаружены в ходе таможенного досмотра багажа.



- По данному факту проводится товароведческая экспертиза для определения сплава металлов, – сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.



Что может грозить пассажиру, будет установлено по завершению экспертизы.