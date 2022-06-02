Сверху или снизу: Интересный диалог о Бозжыре состоялся между министром культуры РК и журналистом

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Как сообщает издание, казахстанцы обсуждают видео с интервью министра в Сети. Изначально разговор шёл о клыках Бозжыра в Мангистауской области.
«Вы в какой стороне были?» — поинтересовался министр.
«Я была именно на клыках», — ответила ему журналист.
«Нет, вы сверху или снизу были?» — переспросил министр.
«И сверху, и снизу были», — ответила журналист.
«Вы активный турист», — отметил Даурен Абаев.
«Да, я очень активный турист», — сказала журналист.
«Это очень редко и сверху, и снизу быть», — продолжил диалог министр.
«У меня были очень хорошие провожатые», — ответила на это журналист.
«Где понравилось больше?» — снова задал вопрос министр.
«Сверху понравилось больше. Неоднозначно звучит», — сквозь смех ответила журналист.
«Сверху понравилось больше? Хорошо», — констатировал Даурен Абаев.
«Я провела небольшой эксперимент, я просто на эту меловую поверхность встала», — продолжила свой вопрос журналист.
«Когда сверху были или снизу?» — вновь перебил её министр.
«Неважно — и там, и там», — ответила журналист.
Казахстанцы были крайне озадачены таким высказыванием:
«Вроде министр культуры, а так некультурно перебивает», «А Вы, министр, какой культуры? Верхней или нижней?».
«Вы в какой стороне были?» — поинтересовался министр.
«Я была именно на клыках», — ответила ему журналист.
«Нет, вы сверху или снизу были?» — переспросил министр.
«И сверху, и снизу были», — ответила журналист.
«Вы активный турист», — отметил Даурен Абаев.
«Да, я очень активный турист», — сказала журналист.
«Это очень редко и сверху, и снизу быть», — продолжил диалог министр.
«У меня были очень хорошие провожатые», — ответила на это журналист.
«Где понравилось больше?» — снова задал вопрос министр.
«Сверху понравилось больше. Неоднозначно звучит», — сквозь смех ответила журналист.
«Сверху понравилось больше? Хорошо», — констатировал Даурен Абаев.
«Я провела небольшой эксперимент, я просто на эту меловую поверхность встала», — продолжила свой вопрос журналист.
«Когда сверху были или снизу?» — вновь перебил её министр.
«Неважно — и там, и там», — ответила журналист.
Казахстанцы были крайне озадачены таким высказыванием:
«Вроде министр культуры, а так некультурно перебивает», «А Вы, министр, какой культуры? Верхней или нижней?».