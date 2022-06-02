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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:27

Просмотров: 1117

Сверху или снизу: Интересный диалог о Бозжыре состоялся между министром культуры РК и журналистом

Занимательный диалог о туризме произошёл между министром культуры и спорта РК Дауреном Абаевым и журналистом. Однако, если не знать, что темой разговора являлась Бозжыра, можно подумать совсем о других вещах, передаёт esquire.kz

Фото из открытых источников
Как сообщает издание, казахстанцы обсуждают видео с интервью министра в Сети. Изначально разговор шёл о клыках Бозжыра в Мангистауской области.

«Вы в какой стороне были?» — поинтересовался министр.

«Я была именно на клыках», — ответила ему журналист.

«Нет, вы сверху или снизу были?» — переспросил министр.

«И сверху, и снизу были», — ответила журналист.

«Вы активный турист», — отметил Даурен Абаев.

«Да, я очень активный турист», — сказала журналист.

«Это очень редко и сверху, и снизу быть», — продолжил диалог министр.

«У меня были очень хорошие провожатые», — ответила на это журналист.

«Где понравилось больше?» — снова задал вопрос министр.

«Сверху понравилось больше. Неоднозначно звучит», — сквозь смех ответила журналист.

«Сверху понравилось больше? Хорошо», — констатировал Даурен Абаев.

«Я провела небольшой эксперимент, я просто на эту меловую поверхность встала», — продолжила свой вопрос журналист.

«Когда сверху были или снизу?» — вновь перебил её министр.

«Неважно — и там, и там», — ответила журналист.

Казахстанцы были крайне озадачены таким высказыванием:
«Вроде министр культуры, а так некультурно перебивает», «А Вы, министр, какой культуры? Верхней или нижней?».




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Комментарии ( 6 )

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ak12 (Посетители) Сегодня, 13:50
Никакой он не министр.Если посмотреть на его послужной список-то был обычным лизоблюдом при первом.Коих сейчас полным полно во власти.
 
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  • bekenova
  • GuF
  • ak12
  • Кинст
 motor (Посетители) Сегодня, 12:58
Налицо симтом сексуального маньяка, лечить надо его.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 Dushman (Посетители) Сегодня, 12:13
Ужас, неужели ему не стыдно было нести такую чушь, еще занимает такую должность, еще перебивает. Позор
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ak12
  • Кинст
 Каir (Посетители) Сегодня, 11:57
Культура министра культуры на дне, как в общем то и компетенция большинства чиновников.

Радует только то, что иногда случаются хорошие сроки с конфискацией. Нам остаётся только надеяться и верить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ak12
  • Кинст
 bekenova (Посетители) Сегодня, 11:55
Говорит министр, а стыдно гражданам КЗ...Если его не уволят, то мы никогда не построим то, что обещает К.Токаев.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • bekenova
  • Око
  • Кинст
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:32
и смех и грех ))))))))))
 
 

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