Заместителю акима Мангистау Галымжану Ниязову продлили арест на месяц

Фото из архива Lada.kz
В акимате области прокомментировали слухи о том, что Ниязов отстранён от работы.
- С 25 мая Галымжана Ниязова нет на работе, за дальнейшими комментариями обращайтесь в правоохранительные органы, – сообщили в акимате Мангистауской области.
При этом в суде сообщили, что срок домашнего ареста Ниязову продлён.
- Постановлением Специализированного следственного суда Актау мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя акима Мангистауской области Ниязова Галымжана продлена с 24 мая до 24 июня 2022 года, - сообщили в суде.
Как сообщалось ранее, Галымжан Ниязов вернулся на работу 24 мая на основании вступивших в законную силу постановлений Актауского городского специализированного следственного суда от 17 апреля, 27 апреля и 17 мая. При этом упоминалось, что дальнейшее пребывание на должности замакима будет зависеть от решения суда. Оно изменилось ровно через неделю.
- С 25 мая Галымжана Ниязова нет на работе, за дальнейшими комментариями обращайтесь в правоохранительные органы, – сообщили в акимате Мангистауской области.
При этом в суде сообщили, что срок домашнего ареста Ниязову продлён.
- Постановлением Специализированного следственного суда Актау мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя акима Мангистауской области Ниязова Галымжана продлена с 24 мая до 24 июня 2022 года, - сообщили в суде.
Как сообщалось ранее, Галымжан Ниязов вернулся на работу 24 мая на основании вступивших в законную силу постановлений Актауского городского специализированного следственного суда от 17 апреля, 27 апреля и 17 мая. При этом упоминалось, что дальнейшее пребывание на должности замакима будет зависеть от решения суда. Оно изменилось ровно через неделю.