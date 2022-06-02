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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:38

Просмотров: 900

Заместителю акима Мангистау Галымжану Ниязову продлили арест на месяц

Заместителю акима Мангистауской области Галымжану Ниязову продлили срок домашнего ареста до 24 июня. Об этом сообщили в суде Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В акимате области прокомментировали слухи о том, что Ниязов отстранён от работы.

- С 25 мая Галымжана Ниязова нет на работе, за дальнейшими комментариями обращайтесь в правоохранительные органы, – сообщили в акимате Мангистауской области.

При этом в суде сообщили, что срок домашнего ареста Ниязову продлён.

- Постановлением Специализированного следственного суда Актау мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя акима Мангистауской области Ниязова Галымжана продлена с 24 мая до 24 июня 2022 года, - сообщили в суде.

Как сообщалось ранее, Галымжан Ниязов вернулся на работу 24 мая на основании вступивших в законную силу постановлений Актауского городского специализированного следственного суда от 17 апреля, 27 апреля и 17 мая. При этом упоминалось, что дальнейшее пребывание на должности замакима будет зависеть от решения суда. Оно изменилось ровно через неделю.



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Комментарии ( 2 )

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  • Orion
 ak12 (Посетители) Сегодня, 13:41
Цитата: Adai11
Замучали Вы его, не можете доказать, так отпустите, или докажите и посадите
Я думаю его много за что можно посадить.Хотя бы за погубленную зелень в Актау, из за отсуствия поливов , когда он был еще акимом города.
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:18
Замучали Вы его, не можете доказать, так отпустите, или докажите и посадите beer2
 
 

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