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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:52

Просмотров: 749

Галымжан Ниязов приступил к работе в должности заместителя акима Мангистау

На прежнее рабочее место вышел заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, передаёт пресс-служба областного акимата.

Галымжан Ниязов. Фото из архива lada.kz
Согласно поданому заявлению заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова и на основании вступивших в законную силу постановлений Актауского городского специализированного следственного суда от 17 апреля, 27 апреля и 17 мая Ниязов приступил к исполнению своих обязанностей с 24 мая.

- Дальнейшее пребывание на должности будет зависеть от решения суда, - заявили в пресс-службе областного акимата.


Информация о задержании Галымжана Ниязова появилась в конце января этого года.

Постановлением суда его арестовали на два месяца.

Позже его перевели под домашний арест.



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Комментарии ( 2 )

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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:20
почему так смешно? lol
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:11
devil а где Арест,
Дальнейшее пребывание на должности будет зависеть от решения суда beer2 баловаться больше не будет cvetok
 
 

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