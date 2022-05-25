Галымжан Ниязов приступил к работе в должности заместителя акима Мангистау

Галымжан Ниязов. Фото из архива lada.kz
Согласно поданому заявлению заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова и на основании вступивших в законную силу постановлений Актауского городского специализированного следственного суда от 17 апреля, 27 апреля и 17 мая Ниязов приступил к исполнению своих обязанностей с 24 мая.
Информация о задержании Галымжана Ниязова появилась в конце января этого года.
Постановлением суда его арестовали на два месяца.
Позже его перевели под домашний арест.
- Дальнейшее пребывание на должности будет зависеть от решения суда, - заявили в пресс-службе областного акимата.
Информация о задержании Галымжана Ниязова появилась в конце января этого года.
Постановлением суда его арестовали на два месяца.
Позже его перевели под домашний арест.