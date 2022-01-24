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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 25906

Первый пошёл! Сообщается о задержании заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова

Появилась информация о задержании заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова. Об этом в своём телеграм-канале сообщает Ербол Едилов, политолог.

Галымжан Ниязов
Как сообщает Ербол Едилов в телеграм-канале Yedilov Online, Галымжана Ниязова задержали за злоупотребление должностными полномочиями.

- По информации некоторых источников задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов. Источники сообщают, что он задержан в рамках досудебного расследования по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, так как резкое увеличение стоимости сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области повлекло социальную напряжённость, что привело к массовым беспорядкам, протестам и т.д., - сообщает Уyedilov.

Напомни, ранее Галымжан Ниязов был назначен заместителем акима области в июне 2020 года. Он курировал вопросы сжиженного газа в регионе и заявлял, что цена на сжиженный нефтяной газ в Мангистау в ближайший год может вырасти. Ранее он занимал пост акима Актау в период с 23 ноября 2017 по 26 июня 2020. В свою бытность главой городской администрации он получил выговор за плачевное состояние зелёных насаждений Актау.



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Комментарии ( 7 )

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СаМ (Посетители) Сегодня, 20:49
Жертва межклановой разборки, точнее сказать представитель уходящего поверженного клана
 
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  • alixah
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 20:45
ЖКХ в акиматах (областном и городском)тоже надо проверку деятельности провести. В основном ежегодные траты денег и тендера.
 
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  • diger
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  • TU-154
  • alixah
 damik (Посетители) Сегодня, 19:52
Газ-елу,зам акиму-статью
 
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  • alixah
  • Дизель
  • 490
 Жаке бот (Посетители) Сегодня, 19:03
Ещё когда управлял городом было видно, что мутный тип! Давно пора сделать выборными акимов!!
 
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 Aktobe (Посетители) Сегодня, 18:19
да по моему уже не первый, уже наверно 3 зам, который курировал СНГ
 
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 Август (Посетители) Сегодня, 18:10
Так как людей этих никто никогда не выбирал, а их действия никто никогда не поддерживал, то, думаю, и защищать их особо никто не станет.

Надеюсь не единственное и не последнее задержание.

Вся команда последних трёх (как минимум) Акимов, каждый работник акимата вполне заслуживает как минимум серьёзных подозрений. Судя по состоянию города и области - заслуживают они и жёсткого наказания.

Цитата: Pluto
Заместителя закрыли, а областной аким до сих пор рулит областью? Ведь его подчиненного закрыли. Или начальник был не в курсе деятельности своего работника? Интересно кто в это поверит?


Пока только задержали и в каком качестве - пока официальной информации нет.

По неофициальной же информации задержаний будет очень много с реальными сроками и конфискацией имущества. Даже говорят что вернут распроданные ими земли и посносят дома в тех местах, где их быть не должно. Но лично мне пока не верится, хотя и вижу что стройки приостановили.
 
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  • tolk
  • Дизель
  • 490
  • rastolkuy
 Pluto (Посетители) Сегодня, 18:06
Заместителя закрыли, а областной аким до сих пор рулит областью? Ведь его подчиненного закрыли. Или начальник был не в курсе деятельности своего работника? Интересно кто в это поверит?
 
 

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