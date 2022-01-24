Первый пошёл! Сообщается о задержании заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова

Галымжан Ниязов
Как сообщает Ербол Едилов в телеграм-канале Yedilov Online, Галымжана Ниязова задержали за злоупотребление должностными полномочиями.
- По информации некоторых источников задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов. Источники сообщают, что он задержан в рамках досудебного расследования по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, так как резкое увеличение стоимости сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области повлекло социальную напряжённость, что привело к массовым беспорядкам, протестам и т.д., - сообщает Уyedilov.
Напомни, ранее Галымжан Ниязов был назначен заместителем акима области в июне 2020 года. Он курировал вопросы сжиженного газа в регионе и заявлял, что цена на сжиженный нефтяной газ в Мангистау в ближайший год может вырасти. Ранее он занимал пост акима Актау в период с 23 ноября 2017 по 26 июня 2020. В свою бытность главой городской администрации он получил выговор за плачевное состояние зелёных насаждений Актау.
- По информации некоторых источников задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов. Источники сообщают, что он задержан в рамках досудебного расследования по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, так как резкое увеличение стоимости сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области повлекло социальную напряжённость, что привело к массовым беспорядкам, протестам и т.д., - сообщает Уyedilov.
Напомни, ранее Галымжан Ниязов был назначен заместителем акима области в июне 2020 года. Он курировал вопросы сжиженного газа в регионе и заявлял, что цена на сжиженный нефтяной газ в Мангистау в ближайший год может вырасти. Ранее он занимал пост акима Актау в период с 23 ноября 2017 по 26 июня 2020. В свою бытность главой городской администрации он получил выговор за плачевное состояние зелёных насаждений Актау.