Галымжан Ниязов назначен заместителем акима Мангистауской области

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По данным ЦОК региона, сегодня, 26 июня, Галымжан Ниязов ушёл с поста акима Актау.
- Сегодня распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с Администрацией Президента РК, заместителем акима Мангистауской области назначен Галымжан Ниязов, - сообщили в ЦОК области.
Кто станет новым акимом Актау, информацию пообещали предоставить позже.
Напомним, что две недели назад выговор от главы Мангистауской области Серикбая Трумова во время аппаратного совещания получил аким Актау Галымжан Ниязов за низкое качество работы по сохранению зелёного фонда областного центра, а также за несвоевременную посадку и полив зелёных насаждений. Это, как сообщили в акимате области, привело к плачевному состоянию актауской флоры.
- Сегодня распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с Администрацией Президента РК, заместителем акима Мангистауской области назначен Галымжан Ниязов, - сообщили в ЦОК области.
Кто станет новым акимом Актау, информацию пообещали предоставить позже.
Напомним, что две недели назад выговор от главы Мангистауской области Серикбая Трумова во время аппаратного совещания получил аким Актау Галымжан Ниязов за низкое качество работы по сохранению зелёного фонда областного центра, а также за несвоевременную посадку и полив зелёных насаждений. Это, как сообщили в акимате области, привело к плачевному состоянию актауской флоры.