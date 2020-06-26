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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 6339

Галымжан Ниязов назначен заместителем акима Мангистауской области

Заместителем акима Мангистауской области назначен экс-аким города Галымжан Ниязов. Об этом сообщили в ЦОК региона.

Фото предоставлено в Центре общественных коммуникаций
По данным ЦОК региона, сегодня, 26 июня, Галымжан Ниязов ушёл с поста акима Актау.

- Сегодня распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с Администрацией Президента РК, заместителем акима Мангистауской области назначен Галымжан Ниязов, - сообщили в ЦОК области.

Кто станет новым акимом Актау, информацию пообещали предоставить позже.

Напомним, что две недели назад выговор от главы Мангистауской области Серикбая Трумова во время аппаратного совещания получил аким Актау Галымжан Ниязов за низкое качество работы по сохранению зелёного фонда областного центра, а также за несвоевременную посадку и полив зелёных насаждений. Это, как сообщили в акимате области, привело к плачевному состоянию актауской флоры.



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Комментарии ( 22 )

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  • Сергей Владимиров
 ssnaktau (Посетители) Сегодня, 23:25
Видать "крыша" крутая! такой плевок в лицо жителям Актау! Теперь область пойдет высушивать!Наш областной аким с такими помощниками еще долго будет занимать первое место с конца в рейтинге акимов!
 
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  • Сергей Владимиров
 Expert (Посетители) Сегодня, 22:20
Сказочная страна...
 
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 dildjan (Посетители) Сегодня, 22:04
Это Казахстан, заснул в Астане ,а проснулся в Нурсултане.
 
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 21:33
Четырнадцать-ноль.
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 21:16
получил выговор, но видать красиво улыбался,просто взял и ушел с поста , что б побыть повыше месте... забраться в верха, где есть уже кто так же улыбался... shock
 
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 makenych (Посетители) Сегодня, 20:53
Концовка статьи оригинальная
Наверное хотели повлиять на ситуацию
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 20:52
Вот так социальные лифты у нас работают!
 
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 kann (Посетители) Сегодня, 20:16
Надо плохо работать,получать выговор от акима области что бы стать заместителем обл акима.У нас кто не работает тот ест.
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 18:46
Договорились все таки значит....
 
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  • Guz
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:40
Цитата Сурьёзный: "еще и улыбается....противный"
Так он радуется, что не придется материально отвечать за засушенные деревья.
 
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