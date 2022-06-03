Музыкальный фонтан и игровые площадки: в Актау строится парк длиною в километр

Строительство крупного проекта началось в июле прошлого года. Компания «Актау BS Строй» через аукцион выиграла право на застройку территории в 40 га с определенным условием – здесь должен быть построен парк. Именно парк, а не аллея, искусственные рощи или газон с залысинами.В парк можно попасть с четырех входов. Он будет выполнен в голландском стиле, а центром является большой фонтан. Впрочем, на территории будут разные фонтаны, даже музыкальные.Предусмотрены ротонды для отдыха, теневые навесы, скамейки. Чтобы интересы любителей активного отдыха не конфликтовали с интересами людей созерцающих, будут отдельные пешеходные, беговые и велодорожки. Запланированы игровые, тренажерные, роликовые площадки.Отдельный вопрос – зеленые насаждения. «В парке будут, кустарники, декоративные и хвойные деревья, цветочные аллеи, – говорит Сунгат Муналбаев, генеральный директор ТОО «Актау BS Строй». Отдельным вопросом при строительстве парка было обеспечение этой территории своевременным и в нужных объемах поливом. Чтобы избежать нагрузки на городские сети, вода будет браться из скважин, которые мы пробурили здесь же».Дополняют картину уличное освещение, ограждение территории из декоративных изделий и парковочная зона.По четырем сторонам парка будут построены коммерческие объекты. Большое внимание будет уделено спорту. Будет построен спорткомплекс для футзала по всем требованиям ФИФА вместимостью 1500 человек. Отдельные спортивные залы для волейбола, баскетбола, футзала и гандбола на 500 зрителей. Крытое поле для мини-футбола с газоном на 500 человек и два летних поля для мини-футбола. Бассейн, тренажерный центр и детский игровой центр.Что касается жилой зоны, то это гостиничный комплекс с апартаментами, общежитие и офисные помещения.На данный момент в парке активно ведется процесс озеленения – привезены и посажены большие деревья, территория засаживается молодыми побегами.Окончательное время строительных работ – конец 2023 года. Но, как говорит подрядчик, не исключено, ввод в эксплуатацию спорткомплекса для футзала и посещение парка станут возможны в конце этого года.Все работы ведутся за счет подрядчика ТОО «Актау BS Строй».Автор Ярослав Брэм