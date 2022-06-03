В Мангистау во время весенней призывной кампании на воинскую службу призвали 300 человек

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области

В Мангистау выросло число молодых людей, получающих отсрочку по причине поступления в высшие учебные заведения, сообщили представители военного ведомства.



- Триста молодых людей призваны в Пограничную службу Комитета национальной безопасности РК и в воинские подразделения Министерства обороны республики. До конца призывной кампании, то есть до первого июля, ряды этих подразделений пополнят еще 200 новобранцев, - проинформировал Конысбек Каниев.



Он напомнил, что на воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.



Начальник отдела по делам обороны Мунайлинского района Еркин Алпанов добавил, что призывников оповещают о необходимости явиться в комитет по делам обороны через рассылку SMS-сообщений. Вместе с этим используют и старый метод оповещения, то есть направляют повестки на дом призывника или же на его работу.



- Призывника направляют к специалисту по профессиональному психологическому отбору для оценки нервно-психической устойчивости и на медицинское освидетельствование. Заключение, а также диагноз, анамнез, данные призывника, записывают в карту и книгу протоколов заседаний комиссии. После этих процедур призывная комиссия принимает одно из решений, в том числе о призыве на военную службу. Призывник также может получить отсрочку, к примеру, по семейным обстоятельствам, или вовсе быть освобожденным от призыва, если не позволяет состояние здоровья, - пояснил Екин Алпанов.



Еркин Алпанов отметил, что отсрочка или освобождение от призыва является госуслугой, и для ее получения призывники должны направить через портал eGov заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП).