«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Июня
+27...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.78 KZT
  • €1 = 462.51 KZT
  • 1 RUB = 7.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 60

В Мангистау во время весенней призывной кампании на воинскую службу призвали 300 человек

До конца призывной кампании ряды казахстанской армии пополнят еще 200 человек. Об этом сообщил в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций начальник мобилизационного управления департамента по делам обороны области Конысбек Каниев.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В Мангистау выросло число молодых людей, получающих отсрочку по причине поступления в высшие учебные заведения, сообщили представители военного ведомства.

- Триста молодых людей призваны в Пограничную службу Комитета национальной безопасности РК и в воинские подразделения Министерства обороны республики. До конца призывной кампании, то есть до первого июля, ряды этих подразделений пополнят еще 200 новобранцев, - проинформировал Конысбек Каниев.

Он напомнил, что на воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.

Начальник отдела по делам обороны Мунайлинского района Еркин Алпанов добавил, что призывников оповещают о необходимости явиться в комитет по делам обороны через рассылку SMS-сообщений. Вместе с этим используют и старый метод оповещения, то есть направляют повестки на дом призывника или же на его работу.

- Призывника направляют к специалисту по профессиональному психологическому отбору для оценки нервно-психической устойчивости и на медицинское освидетельствование. Заключение, а также диагноз, анамнез, данные призывника, записывают в карту и книгу протоколов заседаний комиссии. После этих процедур призывная комиссия принимает одно из решений, в том числе о призыве на военную службу. Призывник также может получить отсрочку, к примеру, по семейным обстоятельствам, или вовсе быть освобожденным от призыва, если не позволяет состояние здоровья, - пояснил Екин Алпанов.

Еркин Алпанов отметил, что отсрочка или освобождение от призыва является госуслугой, и для ее получения призывники должны направить через портал eGov заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП).



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика