Инватакси будет бесплатным в день референдума в Мангистау

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
В Мангистауской области проживает 30 059 человек с ограниченными физическими возможностями, 545 из них передвигаются на креслах-колясках. В референдуме могут участвовать более 18 тысяч граждан этой категории.
В день референдума, 5 июня, будут работать 11 социальных такси.
Для вызова службы инватакси можно обратиться:
В Актауский городской отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7292-43-26-16.
В Жанаозенский городской отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-72934-5-79-88.
В Мунайлинский районный отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7292-46-58-75.
В Мангистауский районный отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7292-46-58-75.
В Тупкараганский районный отдел занятости и социальных программ: 8-7293-82-27-60.
В Каракиянский районный отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7293-72-12-67.
В Бейнеуский районный отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния по номеру: 8-7293-22-12-75.
В день референдума, 5 июня, будут работать 11 социальных такси.
Для вызова службы инватакси можно обратиться:
В Актауский городской отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7292-43-26-16.
В Жанаозенский городской отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-72934-5-79-88.
В Мунайлинский районный отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7292-46-58-75.
В Мангистауский районный отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7292-46-58-75.
В Тупкараганский районный отдел занятости и социальных программ: 8-7293-82-27-60.
В Каракиянский районный отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7293-72-12-67.
В Бейнеуский районный отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния по номеру: 8-7293-22-12-75.
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