Инватакси будет бесплатным в день референдума в Мангистау

В Мангистауской области проживает 30 059 человек с ограниченными физическими возможностями, 545 из них передвигаются на креслах-колясках. В референдуме могут участвовать более 18 тысяч граждан этой категории.В день референдума, 5 июня, будут работать 11 социальных такси.В Актауский городской отдел занятости и социальных программ по номеру:В Жанаозенский городской отдел занятости и социальных программ по номеру:В Мунайлинский районный отдел занятости и социальных программ по номеру:В Мангистауский районный отдел занятости и социальных программ по номеру:В Тупкараганский районный отдел занятости и социальных программ:В Каракиянский районный отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7293-72-12-67.В Бейнеуский районный отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния по номеру: 8-7293-22-12-75.