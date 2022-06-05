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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:22

Просмотров: 484

Инватакси будет бесплатным в день референдума в Мангистау

Жителей региона​ с ограниченными возможностями будут доставлять до участков​ на инватакси, сообщили в центре общественных коммуникаций.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
В Мангистауской области проживает 30 059 человек с ограниченными физическими возможностями, 545 из них передвигаются на креслах-колясках. В референдуме могут участвовать более 18 тысяч граждан этой категории.

В день референдума, 5 июня, будут работать 11 социальных такси.

Инватакси будет бесплатным в день референдума в Мангистау


Для вызова службы инватакси можно обратиться:

В Актауский городской отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7292-43-26-16.

В Жанаозенский городской отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-72934-5-79-88.

В Мунайлинский районный отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7292-46-58-75.

В Мангистауский районный отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7292-46-58-75.

В Тупкараганский районный отдел занятости и социальных программ: 8-7293-82-27-60.

В Каракиянский районный отдел занятости и социальных программ по номеру: 8-7293-72-12-67.

В Бейнеуский районный отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния по номеру: 8-7293-22-12-75.



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