Почему нет освещения по дороге из Актау в Приморский

- Я звонил в «АУЭС», где мне сказали, что за уличное освещение теперь отвечает другая компания, но данных не получил. У нас в городе хватает «шумахеров», которые летят, сломя голову. Так выбежит кто на дорогу, и не заметишь, се6рьезно, - возмутился Акжигит.

- В ходе строительства автомобильной дороги выявлены дополнительные работы, и в этой связи проводится процедура по включению их в проектную документацию. Для удобства горожан проезжая часть была предоставлена в рабочую эксплуатацию. Опоры освещения данной дороги находятся в исправном состоянии, однако в ходе ночного освещения эти услуги должны оплачиваться. В проектно-сметной документации данные расходы не заложены, поэтому ГКП «АУЭС» отключил освещение. Без заключения договора все расходы зачитываются как потери (в связи с непринятием данных опор освещения на баланс компании). В настоящее время принимаются меры с целью оплаты данных услуг по освещению (путем заключения договора с городским отделом ЖКХ по оплате услуг по освещению), - пообещали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По словам водителей, дорога из Актау в Приморский - оживлённая, с крутыми поворотами. Ночью здесь царит кромешная темнота, хотя вдоль дороги с прошлого года установлены новые опоры освещения.Причину отсутствия освещения прокомментировали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.