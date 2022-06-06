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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 529

Почему нет освещения по дороге из Актау в Приморский

От местных автовладельцев уже не раз поступали жалобы на отсутствие освещения на автодороге из Актау в жилой массив Приморский вдоль «Солдатского пляжа».

Фото местного жителя Акжигита
По словам водителей, дорога из Актау в Приморский - оживлённая, с крутыми поворотами. Ночью здесь царит кромешная темнота, хотя вдоль дороги с прошлого года установлены новые опоры освещения.

- Я звонил в «АУЭС», где мне сказали, что за уличное освещение теперь отвечает другая компания, но данных не получил. У нас в городе хватает «шумахеров», которые летят, сломя голову. Так выбежит кто на дорогу, и не заметишь, се6рьезно, - возмутился Акжигит.


Причину отсутствия освещения прокомментировали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

- В ходе строительства автомобильной дороги выявлены дополнительные работы, и в этой связи проводится процедура по включению их в проектную документацию. Для удобства горожан проезжая часть была предоставлена в рабочую эксплуатацию. Опоры освещения данной дороги находятся в исправном состоянии, однако в ходе ночного освещения эти услуги должны оплачиваться. В проектно-сметной документации данные расходы не заложены, поэтому ГКП «АУЭС» отключил освещение. Без заключения договора все расходы зачитываются как потери (в связи с непринятием данных опор освещения на баланс компании). В настоящее время принимаются меры с целью оплаты данных услуг по освещению (путем заключения договора с городским отделом ЖКХ по оплате услуг по освещению), - пообещали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.





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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:44
Так по той дороге республиканское начальство не возят.
А то, что линию надо брать на баланс, акимат забыл.
Спасибо что напомнили.
 
 

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