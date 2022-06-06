Нанесение дорожной разметки вызвало негодование жителей Актау

Работы по нанесению дорожной разметки между 12 и 13 микрорайонами
Большинство пользователей недоумевают от действий чиновников. Они считают рациональным проводить данные работы не в час пик в дневное время, а ночью или в выходные дни, когда поток машин значительней меньше.
Часть комментаторов считают, что разметку наносят именно днём, потому что чиновники хотят продемонстрировать свою работу перед горожанами.
Lada.kz обратилась за комментарием в городской акимат.
Часть комментаторов считают, что разметку наносят именно днём, потому что чиновники хотят продемонстрировать свою работу перед горожанами.
Lada.kz обратилась за комментарием в городской акимат.