Жители Мангистау являются антилидерами по использованию услуг eGov.kz

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Согласно данным обследования Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики, в 2021 году услугами электронного правительства воспользовались 26,7 процента домохозяйств — на 4,1 процента меньше, чем годом ранее. Результат 2021 года оказался самым низким за последние пять лет, несмотря на развитие цифровизации в Казахстане.
По данным Finprom.kz, самыми активными пользователями услуг электронного правительства оказались жители Карагандинской области: здесь услугами воспользовались 43,1 процента опрошенных, против 50,7 процентов годом ранее.
В тройку лидеров также вошли Алматинская (36,4 процента пользователей) и Восточно-Казахстанская (35,7 процента пользователей) области.
Антилидерами стали жители Мангистауской области, они реже всех услугами электронного правительства пользовались: лишь 4,7 процента респондентов. В тройку антилидеров также попали Жамбылская область и Шымкент.
Самой популярной услугой на eGov.kz оказалось получение информации через веб-сайт органов государственного управления. Услугой воспользовались 22,3 процента респондентов, против 25,3 процента годом ранее.
По данным Finprom.kz, самыми активными пользователями услуг электронного правительства оказались жители Карагандинской области: здесь услугами воспользовались 43,1 процента опрошенных, против 50,7 процентов годом ранее.
В тройку лидеров также вошли Алматинская (36,4 процента пользователей) и Восточно-Казахстанская (35,7 процента пользователей) области.
Антилидерами стали жители Мангистауской области, они реже всех услугами электронного правительства пользовались: лишь 4,7 процента респондентов. В тройку антилидеров также попали Жамбылская область и Шымкент.
Самой популярной услугой на eGov.kz оказалось получение информации через веб-сайт органов государственного управления. Услугой воспользовались 22,3 процента респондентов, против 25,3 процента годом ранее.
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