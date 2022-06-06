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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:03

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Жители Мангистау являются антилидерами по использованию услуг eGov.kz

Реже всех услугами электронного правительства пользовались жители Мангистауской области: лишь 4,7 процента респондентов. В тройку антилидеров также попали Жамбылская область и Шымкент, передаёт Finprom.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
Согласно данным обследования Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики, в 2021 году услугами электронного правительства воспользовались 26,7 процента домохозяйств — на 4,1 процента меньше, чем годом ранее. Результат 2021 года оказался самым низким за последние пять лет, несмотря на развитие цифровизации в Казахстане.

По данным Finprom.kz, самыми активными пользователями услуг электронного правительства оказались жители Карагандинской области: здесь услугами воспользовались 43,1 процента опрошенных, против 50,7 процентов годом ранее.

Жители Мангистау являются антилидерами по использованию услуг eGov.kz


В тройку лидеров также вошли Алматинская (36,4 процента пользователей) и Восточно-Казахстанская (35,7 процента пользователей) области.

Антилидерами стали жители Мангистауской области, они реже всех услугами электронного правительства пользовались: лишь 4,7 процента респондентов. В тройку антилидеров также попали Жамбылская область и Шымкент.

Самой популярной услугой на eGov.kz оказалось получение информации через веб-сайт органов государственного управления. Услугой воспользовались 22,3 процента респондентов, против 25,3 процента годом ранее.



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