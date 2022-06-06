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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:48

Просмотров: 1194

Акимат Актау: Футбольное поле в 26 микрорайоне было отремонтировано в 2020 году

Футбольное поле в 26 микрорайоне возле 26 дома было отремонтировано в 2020 году в рамках комплексного благоустройства микрорайонов. Гарантийный срок еще не истек, поэтому восстановлением искусственного покрытия будет заниматься подрядная организация, об этом сообщили в городской администрации.

Фото жиелей 26 дома 26 микрорайона
В акимате рассказали, что в 2020 году в Актау были проведены работы по комплексному благоустройству 2, 6, 7, 12, 26 и 27 микрорайонов.

- Футбольное поле было отремонтировано в ходе благоустройства. Так как гарантийный срок еще не истек, восстановлением поля будет заниматься подрядная организация, которая ранее и производила ремонтные работы, - сообщили в городском акимате.

Работы по восстановлению футбольного поля взяты на контроль специалистами Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее жители 26 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля. По словам горожан, футбольное поле, которое расположено возле 26 дома в 24 микрорайоне, находится в плачевном состоянии. Искусственное покрытие на футбольном поле все в дырках.



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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 montgomery (Посетители) Вчера, 17:41
Что вы курите, журналисты?
В начале текста речь идёт о 26-26, в конце уже про 24-26... Запутали всех
 
 

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