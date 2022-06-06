Акимат Актау: Футбольное поле в 26 микрорайоне было отремонтировано в 2020 году

Фото жиелей 26 дома 26 микрорайона
В акимате рассказали, что в 2020 году в Актау были проведены работы по комплексному благоустройству 2, 6, 7, 12, 26 и 27 микрорайонов.
- Футбольное поле было отремонтировано в ходе благоустройства. Так как гарантийный срок еще не истек, восстановлением поля будет заниматься подрядная организация, которая ранее и производила ремонтные работы, - сообщили в городском акимате.
Работы по восстановлению футбольного поля взяты на контроль специалистами Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее жители 26 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля. По словам горожан, футбольное поле, которое расположено возле 26 дома в 24 микрорайоне, находится в плачевном состоянии. Искусственное покрытие на футбольном поле все в дырках.
- Футбольное поле было отремонтировано в ходе благоустройства. Так как гарантийный срок еще не истек, восстановлением поля будет заниматься подрядная организация, которая ранее и производила ремонтные работы, - сообщили в городском акимате.
Работы по восстановлению футбольного поля взяты на контроль специалистами Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее жители 26 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля. По словам горожан, футбольное поле, которое расположено возле 26 дома в 24 микрорайоне, находится в плачевном состоянии. Искусственное покрытие на футбольном поле все в дырках.