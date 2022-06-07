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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 251

В Актау пройдёт ярмарка для нуждающихся жителей области

Жителей Актау приглашают принять участие в сборе вещей нуждающимся. Безвозмездная ярмарка пройдёт в Актау 25 июня. Об этом сообщил Иман Досмухамбетов, директор благотворительного фонда «Мы люди - мы вместе».

Иллюстративное фото из открытых источников
Социальная ярмарка пройдёт 25 июня в 12:00 часов у дома №12 в 32В микрорайоне.

Благотворительный фонд «Мы люди - мы вместе» просит жителей Актау принять участие в подготовке к ярмарке. Фонд готов принять одежду, книги, посуду, ковры, постельные принадлежности, мебель, продукты питания, хозтовары, оргтехнику и многое другое. Магазин «Добрый» не принимает потёртую и дырявую одежду, а также просит перед передачей вещей проверять карманы.

- Очень много семей едут в Актау на постоянное место жительства из разных регионов страны. Актау считается самым добрым городом в Казахстане, здесь люди очень доброжелательные. Житель нашего города всегда протянет руку помощи. Мы благодарны каждому. Нам нужна одежда, посуда, книги, игрушки и многое другое. Будем рады любой поддержке, – сказал Иман Досмухамбетов.

Магазин «Добрый» не несёт ответственность за потерю ценных вещей. По всем вопросам звонить: 8 702 821 0650 (Имангазы).

В Актау пройдёт ярмарка для нуждающихся жителей области



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