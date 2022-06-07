В Мангистау летом будут работать 64 пришкольных и пять загородных детских лагеря

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В управлении образования региона сообщили, что охватить летним отдыхом в Мангистауской области планируют 14 372 учащихся.
Детские пришкольные лагеря будут работать в Актау, Жанаозене, Бейнеуском, Мангистауском, Мунайлинском и Тупкараганском районах.
- В пришкольные лагеря могут быть зачислены дети из малообеспеченных семей и отличники учёбы. Отдыхать они будут за счёт местного бюджета. До конца лета не все лагеря будут работать, - сообщили в управлении образования.
В управлении образования региона предоставили список адресов и телефонов детских пришкольных лагерей.
Адреса и телефоны пришкольных лагерей в Актау:
Детские пришкольные лагеря будут работать в Актау, Жанаозене, Бейнеуском, Мангистауском, Мунайлинском и Тупкараганском районах.
- В пришкольные лагеря могут быть зачислены дети из малообеспеченных семей и отличники учёбы. Отдыхать они будут за счёт местного бюджета. До конца лета не все лагеря будут работать, - сообщили в управлении образования.
В управлении образования региона предоставили список адресов и телефонов детских пришкольных лагерей.
Адреса и телефоны пришкольных лагерей в Актау:
Адреса и телефоны пришкольных лагерей в Жанаозене:
Адреса и телефоны пришкольных лагерей в Бейнеуском районе:
Адреса и телефоны пришкольных лагерей в Мангистауском районе:
Адреса и телефоны пришкольных лагерей в Мунайлинском районе:
Адреса и телефоны пришкольных лагерей в Тупкараганском районе:
Летом в Мангистау будут работать пять загородных лагеря:
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