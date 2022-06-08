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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:33

Просмотров: 13

Жильцам заблокировали проезд к их дому в Актау

Проезд стал ограничен как для автомобилей экстренных служб, так и для самих жителей дома №2 в 4 микрорайоне.

Фото жительницы дома №2 Ботагоз
По словам жительницы дома №2 Ботагоз, с момента открытия новой дороги на участке вдоль парка «Акбота» в 4А микрорайоне был перекрыт выезд для автомобилей со стороны дома №2 в 4 микрорайоне.

- Все жители, машины спецслужб, скорой помощи, полиции заезжали с торца дома. С недавних пор, как закончилось строительство медцентра, закрыли единственную лазейку, установив бетонную плиту, чтобы мы не ездили по канализационным люкам. Нам приходится полмикрорайона объезжать, чтобы попасть к себе во двор. Здесь дело в халатности акимата, - жалуется Ботагоз.


Жильцам заблокировали проезд к их дому в Актау


Женщина неоднократно обращалась в областной и городской акиматы, размещала жалобы в различных пабликах. В городском акимате ей ответили два года назад, что жалоба принята на рассмотрение. С тех пор, по словам женщины, ей перестали и вовсе отвечать.

Также Ботагоз просит обратить чиновников внимание на ужаснейшее состояние футбольного поля. Покрытие на нем облезло спустя два месяца после сдачи объекта в эксплуатацию.

Жильцам заблокировали проезд к их дому в Актау


- Я живу здесь с 1 марта 1999 года и ни разу не обновлялась детская площадка. Торчат остатки качелей и несчастная железная горка с тремя турниками. Неужели трудно что-то сделать для города без последствий для жителей?! Дорогу сделали - похвально, но жильцов дома №2 заблокировали, - обращается жительница дома №2.


Жильцам заблокировали проезд к их дому в Актау


Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.

Жильцам заблокировали проезд к их дому в Актау



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