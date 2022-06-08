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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:30

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Спасательный щит установили на набережной Актау

На запрещенном участке для купания появился спасательный щит вместе с кругом, сообщили в ДЧС региона.

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Запрещенная территория для купания в черте города включает в себя участок от гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Мурата Оскинбаева в 5 микрорайоне на спуске от памятника Тараса Шевченко. Протяженность запрета для купания составляет 300 метров в длину и ширину 20 метров.

Именно здесь установили щит со спасательными средствами.

- Спасательный щит установлен не для того, чтобы здесь купаться, а для спасения людей. Если кто-либо по каким-то причинам упадет в воду, то очевидцы смогут бросить спасательный круг или жилет, - сообщили в ДЧС региона.


Спасательный щит установили на набережной Актау


Запрещенные места для купания, опасные для здоровья и жизни:

1) водоканал «Шора», протяженностью прибрежный зоны 100 метров и шириной 20 метров;
2) прибрежная зона «43 километр» трассы «Актау-Форт-Шевченко», протяженностью 2000 метров и шириной 30 метров;
3) 64 километр «Голубая бухта», протяженностью 900 метров и шириной 30 метров;
4) 86 километр «Саура», протяженностью 3200 метров и шириной 30 метров;
5) 30 километр от города Форт-Шевченко «Тамшалы», протяженностью 3700 метров и шириной 30 метров; 20 километр от села Таушык «Сартас», протяженностью 3000 метров и шириной 30 метров.
6) прибрежная зона от местности Жыланды к направлению Кендерли, протяженностью 3000 метров и шириной 30 метров;
7) прибрежная зона от местности Токмак к направлению Кендерли, протяженностью 3000 метров и шириной 30 метров;
8) прибрежная зона от местности плавучей маневровой базы «Абай» к направлению Саржа, протяженностью 3500 метров и шириной 30 метров;
9) зона опасного озера с рудниками и отходами, расположенная в 7 км к северо-востоку от сельского округа Батыр, протяженностью 380 метров и шириной 170 метров.



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