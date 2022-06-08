Борьба с застройщиком и рестораном: жители устали от шума в квартирах в Актау

- В воскресенье мне пришлось вызвать полицию, потому что работы начались в 06:30, а закончились аж в 20:15. Рабочий день же до 18:00! Сейчас жара, у многих нет кондиционеров и окна открыты. Это доставляет уйму неудобств. Из-за этого грохота у меня постоянно подскакивает давление до 220 на 120. Сплю по два-три часа, - жалуется житель дома №27 - инвалид II группы Владимир.

В начале мая этого года, как говорят жители 7 микрорайона, за домом №27 спешно началось строительство автомойки. Ранее там была парковка для автомобилей.С раннего утра и до позднего вечера, по словам жильцов, здесь работает спецтехника, экскаваторы, роют ямы, а рядом на площадке бегают дети.- Ничего не огорожено, техники безопасности - ноль. Валяются плиты, блоки, мы боимся за безопасность наших детей, - говорят жильцы.Кроме того, по словам людей, на стройке на всю ночь стали включать огромные прожекторы, которые направлены прямо на жилой дом. Яркий свет, жалуются соседи, проникает в их квартиры и мешает спать.Владимир от лица жильцов 3 июня обратился с заявлением в городской акимат, а именно в отдел архитектуры и градостроительства. Специалист, принявший его, сказал, что чиновники не имеют права проверять данную стройку. Владимир все же потребовал рассмотреть заявление. По сегодняшний день, 8 июня, мужчина еще не дождался ответа от специалистов.Мужчина также обратился в управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Мангистауской области.Но, по словам мужчины, после его жалоб строители только перестали включать ночью прожекторы.Также жильцам доставляет неудобство ресторан, расположенный сразу за домом №27 в одноэтажном здании №50/1.В прошлом году Владимир писал жалобу в администрацию Президента, когда у него возник скандал с хозяевами ресторана из-за шумной музыки в ночное время. После его пригласили в областной акимат, где комиссия вынесла решение закрыть заведение.- Ресторан «Махалля» постоянно включает громкую музыку и на него нет никакой управы. Мы уже не знаем куда жаловаться,- говорит Владимир.С приходом этой весны ресторан снова начал функционировать. Со слов жителей, персонал из-за жары стал открывать дверь, где расположен запасной выход.- Громкий звук доставляет дискомфорт. В ночь с воскресенья на понедельник 6 июня я вызывал полицию из-за шума у ресторана в 01:43. После прибыл наряд и все прекратилось. Но сколько это может продолжаться?, - жалуется Владимир.