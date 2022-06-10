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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:23

Просмотров: 1722

Жителей Актау атаковали мошки: из бюджета выделено 16 миллионов тенге

Жители Актау жалуются на нашествие насекомых, передаёт «Хабар 24».

Иллюстративное фото
Мошки поедают зеленые насаждения и надоедают жителям Актау. Коммунальщики говорят, что уже начали обработку деревьев от гнуса, говорится в репортаже телеканала «Хабар 24».

Повышенная влажность и прошедшие дожди стали одной из причин появления этих насекомых в городе, говорит эколог Адильбек Козыбаков. Опасаться и травить мошкару не стоит, уверяет он.

- Это природное явление, поэтому этого пугаться не стоит. Они не выносят ветра, бессильны перед ветром. Чтобы от них как-то защититься, рекомендую пользоваться кремами против комаров и мошкары. Принимать какие-то меры тоже нежелательно, потому что они являются частью экосистемы и кормовой базой для более крупных насекомых и птиц", - прокомментировал Адильбек Козыбаков, эколог.

Латипа Кожамжарова – кандидат биологических наук - рассказала, что на протяжении 20 лет она наблюдает за природными явлениями региона. За последние три дня, по её словам, численность мошек увеличилась в два раза. Меры для борьбы с насекомыми нужно предпринимать незамедлительно, говорит биолог.

- Летом старики и дети проводят много времени на море. Но и там мошкара есть. Укусы на теле, аллергическая реакция, откладка яиц этих насекомых на теле, в ушах и слизистой глаза. Могут быть серьезные последствия. Нужно травить. Люди могут заразиться инфекционным заболеванием под названием "туляремия, - заявила Латипа Кожамжарова, кандидат биологических наук, профессор.

В акимате Актау рассказали о мерах в борьбе с мошками.

- В утреннее время проводится распыление для содержания самих деревьев от вредителей. В шесть утра в скверах, парках, на набережной – там, где зелёные насаждения, ведутся работы, - сообщил Анвар Туляков, и.о. руководителя управления ЖКХ Актау.

Чиновники на санитарные мероприятия выделили больше 16 миллионов тенге. Плановые работы ведут семь бригад. Деревья во дворах обрабатывают специальным раствором от мошек и других вредителей.




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Комментарии ( 6 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 16:01
Повышенная влажность и прошедшие дожди

Возле моря живем, влажность здесь постоянная.
Но мошкара появилась недавно.

Принимать какие-то меры тоже нежелательно, потому что они являются частью экосистемы и кормовой базой для более крупных насекомых и птиц"

Думаю, экосистема была нарушена намного раньше. Я заметила, что в этом году в городе мало птиц.
Море уходит медленно, оставляя на продолжительное время влажную болотистую почву, возможно, это тоже может быть причиной.
Караколь, место обитания множества птиц, пустует из-за бурной деятельности инвесторов на каспийском побережье.
В общем, люди все сделали для того, что бы их сожрали мошки unsmile
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:42
на лям закупят средства для распыления а остальное пойдут сами знаете куда!
 
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Гугуша (Посетители) Сегодня, 15:17
В Астрахань съездите, вот там мошкара масқара!
 
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Aktobe (Посетители) Сегодня, 14:43
так они не только в городе, но и в аулах
 
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 Каir (Посетители) Сегодня, 14:29
Цитата: strana.kz
так можно травить или нет?


Если 16 млн положить в карман то можно травить, а можно и не травить lol
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:28
так можно травить или нет? экосистема или опасность?
 
 

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