Жителей Актау атаковали мошки: из бюджета выделено 16 миллионов тенге

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Мошки поедают зеленые насаждения и надоедают жителям Актау. Коммунальщики говорят, что уже начали обработку деревьев от гнуса, говорится в репортаже телеканала «Хабар 24».
Повышенная влажность и прошедшие дожди стали одной из причин появления этих насекомых в городе, говорит эколог Адильбек Козыбаков. Опасаться и травить мошкару не стоит, уверяет он.
- Это природное явление, поэтому этого пугаться не стоит. Они не выносят ветра, бессильны перед ветром. Чтобы от них как-то защититься, рекомендую пользоваться кремами против комаров и мошкары. Принимать какие-то меры тоже нежелательно, потому что они являются частью экосистемы и кормовой базой для более крупных насекомых и птиц", - прокомментировал Адильбек Козыбаков, эколог.
Латипа Кожамжарова – кандидат биологических наук - рассказала, что на протяжении 20 лет она наблюдает за природными явлениями региона. За последние три дня, по её словам, численность мошек увеличилась в два раза. Меры для борьбы с насекомыми нужно предпринимать незамедлительно, говорит биолог.
- Летом старики и дети проводят много времени на море. Но и там мошкара есть. Укусы на теле, аллергическая реакция, откладка яиц этих насекомых на теле, в ушах и слизистой глаза. Могут быть серьезные последствия. Нужно травить. Люди могут заразиться инфекционным заболеванием под названием "туляремия, - заявила Латипа Кожамжарова, кандидат биологических наук, профессор.
В акимате Актау рассказали о мерах в борьбе с мошками.
- В утреннее время проводится распыление для содержания самих деревьев от вредителей. В шесть утра в скверах, парках, на набережной – там, где зелёные насаждения, ведутся работы, - сообщил Анвар Туляков, и.о. руководителя управления ЖКХ Актау.
Чиновники на санитарные мероприятия выделили больше 16 миллионов тенге. Плановые работы ведут семь бригад. Деревья во дворах обрабатывают специальным раствором от мошек и других вредителей.
Повышенная влажность и прошедшие дожди стали одной из причин появления этих насекомых в городе, говорит эколог Адильбек Козыбаков. Опасаться и травить мошкару не стоит, уверяет он.
- Это природное явление, поэтому этого пугаться не стоит. Они не выносят ветра, бессильны перед ветром. Чтобы от них как-то защититься, рекомендую пользоваться кремами против комаров и мошкары. Принимать какие-то меры тоже нежелательно, потому что они являются частью экосистемы и кормовой базой для более крупных насекомых и птиц", - прокомментировал Адильбек Козыбаков, эколог.
Латипа Кожамжарова – кандидат биологических наук - рассказала, что на протяжении 20 лет она наблюдает за природными явлениями региона. За последние три дня, по её словам, численность мошек увеличилась в два раза. Меры для борьбы с насекомыми нужно предпринимать незамедлительно, говорит биолог.
- Летом старики и дети проводят много времени на море. Но и там мошкара есть. Укусы на теле, аллергическая реакция, откладка яиц этих насекомых на теле, в ушах и слизистой глаза. Могут быть серьезные последствия. Нужно травить. Люди могут заразиться инфекционным заболеванием под названием "туляремия, - заявила Латипа Кожамжарова, кандидат биологических наук, профессор.
В акимате Актау рассказали о мерах в борьбе с мошками.
- В утреннее время проводится распыление для содержания самих деревьев от вредителей. В шесть утра в скверах, парках, на набережной – там, где зелёные насаждения, ведутся работы, - сообщил Анвар Туляков, и.о. руководителя управления ЖКХ Актау.
Чиновники на санитарные мероприятия выделили больше 16 миллионов тенге. Плановые работы ведут семь бригад. Деревья во дворах обрабатывают специальным раствором от мошек и других вредителей.