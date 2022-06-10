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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:53

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Число сделок купли-продажи жилья резко сократилось в Мангистау

Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области – на 64,6 процента по сравнению с маем прошлого года. Об этом сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

kp.ru
В мае 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в Казахстане составило 30 500. И по сравнению с апрелем 2022 года уменьшилось почти на 42 процента, сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

- Наибольшая покупательская активность сохранилась в Алматы и Карагандинской области, 4395 и 4 055 сделок соответственно. Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области – 630. В продажах преобладают многоквартирные дома, всего 21 078 сделок, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, казахстанцев, как и в апреле, больше интересуют двухкомнатные квартиры. В мае было оформлено 8000 двухкомнатных квартир, однокомнатных на тысячу меньше.

- По индивидуальным домам были оформлены 9422 сделки. Частные дома больше предпочли жители Алматинской и Туркестанской областей, – добавили в бюро.

Количество сделок купли-продажи жилья за май 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 36,9 процента. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области – на 64,6 процента по сравнению с маем прошлого года.



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