В Мангистауской области самый высокий прожиточный минимум в Казахстане

Фото из архива Lada.kz
В мае 2022 года прожиточный минимум в Казахстане составил 42,6 тысячи тенге — на 19,6 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщает finprom.kz.
В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно установлена в Мангистауской области: 50,2 тыс. тг — на 24,5 процента больше, чем годом ранее.
- Среди лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (46,9 тысячи тенге) и Алматы (45,4 тысячи тенге). В ТОП-5 вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. Наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована в Кызылординской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, - сообщают аналитики.
Понятие «прожиточный минимум» в нормативных правовых актах нашей страны определяется как «минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины».
Минимальная потребительская корзина определена, как «минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в натуральном и стоимостном выражении». Проще говоря, это тот минимум, который нужен человеку для выживания.
В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно установлена в Мангистауской области: 50,2 тыс. тг — на 24,5 процента больше, чем годом ранее.
- Среди лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (46,9 тысячи тенге) и Алматы (45,4 тысячи тенге). В ТОП-5 вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. Наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована в Кызылординской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, - сообщают аналитики.
Понятие «прожиточный минимум» в нормативных правовых актах нашей страны определяется как «минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины».
Минимальная потребительская корзина определена, как «минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в натуральном и стоимостном выражении». Проще говоря, это тот минимум, который нужен человеку для выживания.