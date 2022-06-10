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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 769

В Мангистауской области самый высокий прожиточный минимум в Казахстане

В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума установлена в Мангистауской области: 50,2 тысячи тенге. Это на 24,5 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщает finprom.kz.

Фото из архива Lada.kz
В мае 2022 года прожиточный минимум в Казахстане составил 42,6 тысячи тенге — на 19,6 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщает finprom.kz.

В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно установлена в Мангистауской области: 50,2 тыс. тг — на 24,5 процента больше, чем годом ранее.

- Среди лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (46,9 тысячи тенге) и Алматы (45,4 тысячи тенге). В ТОП-5 вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. Наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована в Кызылординской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, - сообщают аналитики.

Понятие «прожиточный минимум» в нормативных правовых актах нашей страны определяется как «минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины».

Минимальная потребительская корзина определена, как «минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в натуральном и стоимостном выражении». Проще говоря, это тот минимум, который нужен человеку для выживания.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:49
Прожиточный минимум увеличился на 20%, а пенсии увеличили на 5-7%.
Пенсия с каждым годом становится меньше и меньше.
Вот так и живем.
 
 

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