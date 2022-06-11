Новую мечеть открыли в Актау

- Культовый объект носит имя просветителя, выдающегося религиозного деятеля XIX века Ермухамеда Толегенулы или как его чаще называли - Ержан Хазрет. Ценность его работ в том, что они актуальны до сих пор и нужны нынешнему поколению, которому он уделял большое внимание, - поделился Верховный муфтий Наурызбай кажы.

Строительство мечети имени Ержана Хазрета началось в прошлом году в 39 микрорайоне Актау. Этим летом ее благополучно достроили.На церемонии открытия мечети присутствовал аким области Нурлан Ногаев, а также председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы.Муфтий отметил, что это место удовлетворения духовных потребностей построено на благо людей.