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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:10

Просмотров: 1961

Новую мечеть открыли в Актау

Одновременно здесь могут молиться до 1200 человек, сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Строительство мечети имени Ержана Хазрета началось в прошлом году в 39 микрорайоне Актау. Этим летом ее благополучно достроили.

Новую мечеть открыли в Актау


На церемонии открытия мечети присутствовал аким области Нурлан Ногаев, а также председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы.

Новую мечеть открыли в Актау


Муфтий отметил, что это место удовлетворения духовных потребностей построено на благо людей.

Новую мечеть открыли в Актау


- Культовый объект носит имя просветителя, выдающегося религиозного деятеля XIX века Ермухамеда Толегенулы или как его чаще называли - Ержан Хазрет. Ценность его работ в том, что они актуальны до сих пор и нужны нынешнему поколению, которому он уделял большое внимание, - поделился Верховный муфтий Наурызбай кажы.


Новую мечеть открыли в Актау





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