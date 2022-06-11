Чиновника в Мангистау назначили на прежнюю должность спустя восемь лет

Фото предоставили в акимате Мунайлинского района
Карасай Абыханов родился 31 октября 1981 года в Жанаозене.
С 2010 по 2012 годы работал руководителем отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.
С 2013 по 2014 годы работал руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района.
С 2015 по 2017 годы работал акимом сельского округа Батыр.
В 2022 году вновь стал руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района.
С 2010 по 2012 годы работал руководителем отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.
С 2013 по 2014 годы работал руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района.
С 2015 по 2017 годы работал акимом сельского округа Батыр.
В 2022 году вновь стал руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района.
Оставьте свой комментарий первым.