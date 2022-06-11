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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 1504

Чиновника в Мангистау назначили на прежнюю должность спустя восемь лет

На должность руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог назначен Карасай Абыханов, сообщает пресс-служба акимата Мунайлинского района.

Фото предоставили в акимате Мунайлинского района
Карасай Абыханов родился 31 октября 1981 года в Жанаозене.

С 2010 по 2012 годы работал руководителем отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

С 2013 по 2014 годы работал руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района.

С 2015 по 2017 годы работал акимом сельского округа Батыр.

В 2022 году вновь стал руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района.



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