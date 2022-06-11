Из Актау в Санкт-Петербург планируют запустить авиарейс

Фото из доступных источников
Авиарейсы из Актау в Санкт-Петербург и обратно запланированы с 25 июня.
Периодичность полетов - один раз в неделю.
Билеты уже в продаже.
Периодичность полетов - один раз в неделю.
Билеты уже в продаже.
|
Суббота, 11 Июня
+23...+21
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
Оставьте свой комментарий первым.