Кто отвечает за уборку набережной в Актау?

- Контейнеры по всей городской набережной, в парке «Акбота», вдоль «Солдатского пляжа», «Теплого пляжа» к нашей компании отношения не имеют. Это не наша зона ответственности. Мусор с данных участков вывозятся силами другой компании, выигравшей тендер. Также отметим, что с целью сохранения чистоты в городе просим население относится с ответственностью к оплате коммунальных услуг - не копить долги, пока не поступят иски от судебных исполнителей, - обратились в ТОО «Caspiy Operating».

Мусорные баки и урны на городских пляжах, как говорят местные жители, часто забиты доверху. Отдыхающим приходится оставлять мусор около них. Вокруг контейнеров скапливается и крупногабаритный мусор.Как сообщили в ТОО «Caspiy Operating», касательно мусора в их адрес уже неоднократно поступали жалобы от горожан.В акимате еще не ответили, какая компания занимается санитарной очисткой на набережной.