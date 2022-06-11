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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:12

Просмотров: 457

Кто отвечает за уборку набережной в Актау?

Горожане жалуются на переполненные мусорные контейнеры на набережной.

Фото местных жителей
Мусорные баки и урны на городских пляжах, как говорят местные жители, часто забиты доверху. Отдыхающим приходится оставлять мусор около них. Вокруг контейнеров скапливается и крупногабаритный мусор.

Кто отвечает за уборку набережной в Актау?


Как сообщили в ТОО «Caspiy Operating», касательно мусора в их адрес уже неоднократно поступали жалобы от горожан.

- Контейнеры по всей городской набережной, в парке «Акбота», вдоль «Солдатского пляжа», «Теплого пляжа» к нашей компании отношения не имеют. Это не наша зона ответственности. Мусор с данных участков вывозятся силами другой компании, выигравшей тендер. Также отметим, что с целью сохранения чистоты в городе просим население относится с ответственностью к оплате коммунальных услуг - не копить долги, пока не поступят иски от судебных исполнителей, - обратились в ТОО «Caspiy Operating».


В акимате еще не ответили, какая компания занимается санитарной очисткой на набережной.



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