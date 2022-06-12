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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 778

На отсутствие лавочек на остановке жалуются жители Актау

Несмотря на наличие автобусной остановки, горожане вынуждены ожидать общественный транспорт, сидя на корточках, или на голом бордюре.

Фото жителей микрорайона Толкын-2
Остановка напротив торгово-развлекательного центра «Ak Kala Mall» в микрорайоне «Толкын-2» существует на карте, а по факту там отсутствует крытый павильон и места для ожидания.

На отсутствие лавочек на остановке жалуются жители Актау


- Можно обойтись и без крытого навеса, элементарно лавочки должны быть. Нам остается сидеть на корточках с детьми в ожидании чуда. А какие пробки здесь создаются, особенно в час пик. Бесстрашные вообще лезут прямо чуть ли не под колеса, чтобы остановить такси, - жалуется жительница микрорайона «Толкын-2» Алтынай.


В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского акимата сообщили, что строительство автобусной остановки планируется провести по мере выделения денежных средств из государственного бюджета.

На отсутствие лавочек на остановке жалуются жители Актау



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Комментарии ( 1 )

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bake (Посетители) Сегодня, 18:49
На лавочку денег нет, позорище
 
 

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