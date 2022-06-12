На отсутствие лавочек на остановке жалуются жители Актау

- Можно обойтись и без крытого навеса, элементарно лавочки должны быть. Нам остается сидеть на корточках с детьми в ожидании чуда. А какие пробки здесь создаются, особенно в час пик. Бесстрашные вообще лезут прямо чуть ли не под колеса, чтобы остановить такси, - жалуется жительница микрорайона «Толкын-2» Алтынай.

Остановка напротив торгово-развлекательного центра «Ak Kala Mall» в микрорайоне «Толкын-2» существует на карте, а по факту там отсутствует крытый павильон и места для ожидания.В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского акимата сообщили, что строительство автобусной остановки планируется провести по мере выделения денежных средств из государственного бюджета.