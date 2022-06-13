В Актау новобранцы Военно-морских сил приняли присягу

Принятие присяги. Фото предоставлено Н.Шалабаевым

В верности Родине поклялись более 120 военнослужащих срочной службы.



На церемонию были приглашены родные и близкие, руководители местных органов власти, ветераны Вооруженных сил РК и воинской части - всего свыше 100 человек. Будущих защитников Родины со знаменательным в их жизни событием поздравило командование воинской части и родственники.



- Присяга - это клятва на верность государству и народу своей страны. Это один из самых важных и значимых документов в жизни каждого военнослужащего. Сегодня наши ряды пополнились крепкими, сильными духом и любящими свою страну воинами. Я надеюсь, что под руководством командиров вы усердно будете постигать военное дело и тем самым внесете свой вклад в укрепление обороноспособности суверенного Казахстана, - сказал капитан 2-го ранга Артур Тудаков, начальник штаба, первый заместитель командира Военно-морской базы.



Гостям показали казарму и столовую воинской части, образцы вооружения и военной техники. Морпехи продемонстрировали элементы рукопашного боя, дефиле с оружием, а силами творческой группы военнослужащих для гостей был подготовлен праздничный концерт.

После приведения молодого пополнения к Военной присяге, командиры части провели беседу с родными и близкими. Затем солдатам предоставили увольнение на выходные дни.