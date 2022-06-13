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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:13

Просмотров: 321

В Актау новобранцы Военно-морских сил приняли присягу

Военнослужащие срочной службы, призванные в ряды ВМС из трех регионов страны - Туркестанской, Жамбылской областей и Нур-Султана, торжественно приняли Военную присягу. Об этом сообщил Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Принятие присяги. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
В верности Родине поклялись более 120 военнослужащих срочной службы.

На церемонию были приглашены родные и близкие, руководители местных органов власти, ветераны Вооруженных сил РК и воинской части - всего свыше 100 человек. Будущих защитников Родины со знаменательным в их жизни событием поздравило командование воинской части и родственники.

- Присяга - это клятва на верность государству и народу своей страны. Это один из самых важных и значимых документов в жизни каждого военнослужащего. Сегодня наши ряды пополнились крепкими, сильными духом и любящими свою страну воинами. Я надеюсь, что под руководством командиров вы усердно будете постигать военное дело и тем самым внесете свой вклад в укрепление обороноспособности суверенного Казахстана, - сказал капитан 2-го ранга Артур Тудаков, начальник штаба, первый заместитель командира Военно-морской базы.

Гостям показали казарму и столовую воинской части, образцы вооружения и военной техники. Морпехи продемонстрировали элементы рукопашного боя, дефиле с оружием, а силами творческой группы военнослужащих для гостей был подготовлен праздничный концерт.
После приведения молодого пополнения к Военной присяге, командиры части провели беседу с родными и близкими. Затем солдатам предоставили увольнение на выходные дни.



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