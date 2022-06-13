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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 611

Семейная пара организовала ферму по выращиванию бройлеров в Жанаозене

Чета Аджибаевых в Жанаозене занялась разведением бройлерных цыплят, передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В последнее время выращивание бройлеров практически в домашних условиях становится все более популярным занятием в городе нефтяников. Это дело обеспечивает фермеров качественным свежим мясом. Куриную ферму решили организовать и Аджибаевы.

Гульсин Аджибаева рассказывает, что ее супруг Галым начинал в 2018 году с самого малого, то есть нескольких цыплят. Лучше, говорит, ограничиться малыми масштабами хозяйствами и сначала провести своеобразный эксперимент, чтобы оценить собственные силы и приобрести уникальный опыт. А теперь у них масштабная работа, своя ферма.

- Цыплят-бройлеров забиваем раз в два месяца, каждый убой включает порядка трех тысяч кур. Жителям города можем предложить практически любые продукты из курицы: куриную грудку, бедра, крылышки, фарш. В настоящее время наблюдается высокий спрос со стороны покупателей, - делится Гульсин Аджибаева.

Выращивание бройлеров требует внимания и ежедневного ухода. Главное – правильное кормление птиц и содержание их в нормальных условиях. Если соблюдать все требования, то существенных проблем с выращиванием бройлеров не возникнет.

В акимате города Жанаозена сообщают, что дело настолько успешно, что семья смогла трудоустроить по программе «Работаю» пятерых человек.



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