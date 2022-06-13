Семейная пара организовала ферму по выращиванию бройлеров в Жанаозене

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области

В последнее время выращивание бройлеров практически в домашних условиях становится все более популярным занятием в городе нефтяников. Это дело обеспечивает фермеров качественным свежим мясом. Куриную ферму решили организовать и Аджибаевы.



Гульсин Аджибаева рассказывает, что ее супруг Галым начинал в 2018 году с самого малого, то есть нескольких цыплят. Лучше, говорит, ограничиться малыми масштабами хозяйствами и сначала провести своеобразный эксперимент, чтобы оценить собственные силы и приобрести уникальный опыт. А теперь у них масштабная работа, своя ферма.



- Цыплят-бройлеров забиваем раз в два месяца, каждый убой включает порядка трех тысяч кур. Жителям города можем предложить практически любые продукты из курицы: куриную грудку, бедра, крылышки, фарш. В настоящее время наблюдается высокий спрос со стороны покупателей, - делится Гульсин Аджибаева.



Выращивание бройлеров требует внимания и ежедневного ухода. Главное – правильное кормление птиц и содержание их в нормальных условиях. Если соблюдать все требования, то существенных проблем с выращиванием бройлеров не возникнет.



В акимате города Жанаозена сообщают, что дело настолько успешно, что семья смогла трудоустроить по программе «Работаю» пятерых человек.