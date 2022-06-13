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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 111

Военные моряки отработали спасательную операцию на Каспии

В казахстанском секторе Каспийского моря прошли учения по поисково-спасательным действиям.
По замыслу учения, на корабле, находящемся в море, произошло возгорание в дизельно-генераторном отсеке. Пламя полностью обесточило судно, главные двигатели вышли из строя.

Спасательная операция. Фото и видео предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона
Пожарная команда гражданского судна не смогла справиться с возникшим пожаром, рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Для поиска судна в условиях отсутствия сведений о его местонахождении и связи с ним организованы совместные действия кораблей и катеров Военно-морских сил и авиации Сил воздушной обороны, подразделений департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности Мангистауской области и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате слаженных совместных действий установлены координаты терпящего бедствие судна, пожар локализован, а корабль отбуксирован в ближайший порт.

- Основная цель учений по организации совместных действий при проведении поисково-спасательных работ достигнута, практика проведения подобных учений будет продолжена - отметил капитан 2-го ранга Бауыржан Муратулы, заместитель командира военно-морской базы по боевой подготовке .








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