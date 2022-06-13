Военные моряки отработали спасательную операцию на Каспии

Пожарная команда гражданского судна не смогла справиться с возникшим пожаром, рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.Для поиска судна в условиях отсутствия сведений о его местонахождении и связи с ним организованы совместные действия кораблей и катеров Военно-морских сил и авиации Сил воздушной обороны, подразделений департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности Мангистауской области и Министерства по чрезвычайным ситуациям.В результате слаженных совместных действий установлены координаты терпящего бедствие судна, пожар локализован, а корабль отбуксирован в ближайший порт.- Основная цель учений по организации совместных действий при проведении поисково-спасательных работ достигнута, практика проведения подобных учений будет продолжена - отметил капитан 2-го ранга Бауыржан Муратулы, заместитель командира военно-морской базы по боевой подготовке .