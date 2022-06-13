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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 897

В Актау появилась аллея в честь народных героев

В 30 микрорайоне Актау открыли аллею в честь народных героев Ер Кармыса, Балуанияз батыра и Турыша Ишана. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Аллея в честь народных героев Ер Кармыса, Балуанияз батыра и Турыша Ишана появилась при поддержке потомков Балыкшы ата.

В Актау появилась аллея в честь народных героев


Красную ленту перерезали аким города Актау Нурдаулет Килыбай и председатель общественного фонда «Балыкшы ата» Матай Толемис. А представитель ДУМК в Мангистау, главный имам областной мечети «Бекет Ата» Ануар кажы Елжанов благословил открытие культового объекта, прочитав суры из Корана.

Гражданам, принявшим участие в строительстве аллеи, вручили благодарственные письма.

В Актау появилась аллея в честь народных героев


Высота стелы, сделанной из мрамора и гранита, составила 12 метров. На ней установлена табличка с названием «Үш алып». Каждая деталь сооружения имеет свое значение. Так, щит и копье на вершине стелы являются символом героизма, а луна – это знак нравственности. Дух предков передает красно-зеленый цвет основания стелы.

- Под щитом и копьем красуются три пояса – столько жузов у казахов. Высота стелы тоже выбрана не случайно – такое количество племенных подразделений Младшего жуза входило в поколение Байулы. Ну а восемь стен увековечили восемь родов племени Адай. Эти герои защищали казахскую землю, - рассказал председатель оргкомитета Ербол Куламанов.

Ветеран-педагог, краевед Мурат Акмырзаев отметил, что аллею создали, чтобы дети знали историю. Он напомнил о славных делах народных батыров. К примеру, Ер Кармыс участвовал в битве с врагом в возрасте 75 лет, был бесстрашным и до конца сражался за родину. Мужество Балуанияз батыра также проявлялось в защите своей родины от набегов врагов. А Турыш Ишан при жизни получил звание святого. После окончания медресе в Хиве он открыл мечеть, где обучал детей.




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Комментарии ( 4 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 19:09
Цитата: gurev57
а будут имена тех кто строил город. обживал область.

Так есть же!Виктор Кузмич Захаров, монумент которому стоит( по крайней мере стоял) в сквере между 4 и 5 микрн. В своё время он внёс не малый вклад в развитие нашего города и области

Жить нужно непременно хорошо
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 19:07
А чё где все эти умники которые 9 мая кукарекали про то что нечего умерших беспокоить, похоронили и всё, типа так в уме помним и нормально?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Банкир (Посетители) Сегодня, 17:45
gurev57, будут ли имена тех, кто город засушил?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • дорожник
 gurev57 (Посетители) Сегодня, 17:35
а будут имена тех кто строил город. обживал область.
 
 

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