В Актау появилась аллея в честь народных героев

Аллея в честь народных героев Ер Кармыса, Балуанияз батыра и Турыша Ишана появилась при поддержке потомков Балыкшы ата.Красную ленту перерезали аким города Актау Нурдаулет Килыбай и председатель общественного фонда «Балыкшы ата» Матай Толемис. А представитель ДУМК в Мангистау, главный имам областной мечети «Бекет Ата» Ануар кажы Елжанов благословил открытие культового объекта, прочитав суры из Корана.Гражданам, принявшим участие в строительстве аллеи, вручили благодарственные письма.Высота стелы, сделанной из мрамора и гранита, составила 12 метров. На ней установлена табличка с названием «Үш алып». Каждая деталь сооружения имеет свое значение. Так, щит и копье на вершине стелы являются символом героизма, а луна – это знак нравственности. Дух предков передает красно-зеленый цвет основания стелы.- Под щитом и копьем красуются три пояса – столько жузов у казахов. Высота стелы тоже выбрана не случайно – такое количество племенных подразделений Младшего жуза входило в поколение Байулы. Ну а восемь стен увековечили восемь родов племени Адай. Эти герои защищали казахскую землю, - рассказал председатель оргкомитета Ербол Куламанов.Ветеран-педагог, краевед Мурат Акмырзаев отметил, что аллею создали, чтобы дети знали историю. Он напомнил о славных делах народных батыров. К примеру, Ер Кармыс участвовал в битве с врагом в возрасте 75 лет, был бесстрашным и до конца сражался за родину. Мужество Балуанияз батыра также проявлялось в защите своей родины от набегов врагов. А Турыш Ишан при жизни получил звание святого. После окончания медресе в Хиве он открыл мечеть, где обучал детей.