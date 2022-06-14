Талгат Байсын назначен новым заместителем руководителя департамента госдоходов по Мангистау

Талгат Байсын. Фото предоставили в пресс-службе ведомства
Приказом Комитета государственных доходов Министерства финансов РК на должность заместителя руководителя департамента государственных доходов назначен Талгат Байсын.
Талгат Байсын родился 10 октября 1970 года в Алматы. В 1991 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства.
Трудовую деятельность начинал бухгалтером в частных компаниях.
В системе органов государственных доходов работает свыше 20 лет.
Активно участвовал в разработке Налогового кодекса РК, в частности, по вопросам налогообложения в рамках Таможенного союза.
До назначения на должность был руководителем управления аудита департамента государственных доходов по Мангистауской области.
Талгат Байсын родился 10 октября 1970 года в Алматы. В 1991 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства.
Трудовую деятельность начинал бухгалтером в частных компаниях.
В системе органов государственных доходов работает свыше 20 лет.
Активно участвовал в разработке Налогового кодекса РК, в частности, по вопросам налогообложения в рамках Таможенного союза.
До назначения на должность был руководителем управления аудита департамента государственных доходов по Мангистауской области.
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