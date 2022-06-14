В период акции «Безопасная дорога» полицейские выявили 17 нетрезвых водителей в Мангистау

- Уважаемые водители, просим вас не рисковать своей и чужой жизнями, - обращаются в ведомстве.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия правоохранители обращали внимание на грубые нарушения правил дорожного движения, таких как вождение в нетрезвом виде, нарушение правил манёвра и выезд на полосу встречного движения. Такие нарушения допустили около пяти тысяч водителей.На семерых автовладельцев, управлявших автомобилем с поддельными государственными знаками, составлены протоколы по части 4 статьи 590 КоАП РК, более ста водителей привлечены к ответственности по части 7 данной статьи. Также установлено, что 369 водителей при управлении транспортным средством использовали мобильный телефон, более 500 водителей не пристегнули ремни безопасности. В состоянии алкогольного опьянения управляли автомобилем 17 водителей. Ещё девять человек выехали на встречную полосу и около 200 нарушили правила маневра.Стражи порядка привлекли к административной ответственности по статье 599 более 90 водителей, которые не учли запрещающий сигнал светофора, а также выявили 142 нарушения правил дорожного движения водителями, которые не уступили дорогу пешеходам.За создание аварийной ситуации было составлено 22 протокола по статье 606 КоАП РК. При этом нарушения допускали и пешеходы. В частности, зарегистрировано 334 факта нарушения правил дорожного движения пешеходами. По этим фактам лидируют жители Актау и Жанаозена.В департаменте полиции Мангистауской области призывают участников дорожного движения строго соблюдать установленные законом правила.