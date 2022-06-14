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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:06

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В период акции «Безопасная дорога» полицейские выявили 17 нетрезвых водителей в Мангистау

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и повышения дисциплины водителей на дорогах, на территории области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото предоставили в департаменте полиции региона
В ходе оперативно-профилактического мероприятия правоохранители обращали внимание на грубые нарушения правил дорожного движения, таких как вождение в нетрезвом виде, нарушение правил манёвра и выезд на полосу встречного движения. Такие нарушения допустили около пяти тысяч водителей.

На семерых автовладельцев, управлявших автомобилем с поддельными государственными знаками, составлены протоколы по части 4 статьи 590 КоАП РК, более ста водителей привлечены к ответственности по части 7 данной статьи. Также установлено, что 369 водителей при управлении транспортным средством использовали мобильный телефон, более 500 водителей не пристегнули ремни безопасности. В состоянии алкогольного опьянения управляли автомобилем 17 водителей. Ещё девять человек выехали на встречную полосу и около 200 нарушили правила маневра.

Стражи порядка привлекли к административной ответственности по статье 599 более 90 водителей, которые не учли запрещающий сигнал светофора, а также выявили 142 нарушения правил дорожного движения водителями, которые не уступили дорогу пешеходам.

За создание аварийной ситуации было составлено 22 протокола по статье 606 КоАП РК. При этом нарушения допускали и пешеходы. В частности, зарегистрировано 334 факта нарушения правил дорожного движения пешеходами. По этим фактам лидируют жители Актау и Жанаозена.

В департаменте полиции Мангистауской области призывают участников дорожного движения строго соблюдать установленные законом правила.

- Уважаемые водители, просим вас не рисковать своей и чужой жизнями, - обращаются в ведомстве.



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