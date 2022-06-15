Около 50 иностранцев депортировали из Мангистау

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Основной целью «Нелегал-2022» является оздоровление миграционной обстановки, выявление незаконно прибывших и проживающих на территории области иностранных граждан, пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с нарушением миграционного законодательства.



В ходе ОПМ сотрудниками миграционной службы выявлено 640 иностранцев, нарушивших требования миграционного законодательства. В отношении каждого составлен административный протокол, а 47 иностранцев по решению суда выдворены за пределы РК. Также 123 гражданина РК привлечены к ответственности по статье 518 КоАП РК за нарушение законодательства в сфере миграции физическими или юридическими лицами, осуществляющими приём иностранцев и лиц без гражданства.



К административной ответственности за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением законодательства РК привлечено 15 человек, кроме того, зарегистрирован один случай незаконной миграции.



Несмотря на завершение ОПМ, сотрудники полиции продолжают работу на постоянной основе по выявлению и предупреждению нарушений законодательства РК в сфере миграции.