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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 91

Около 50 иностранцев депортировали из Мангистау

Стражи порядка подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2022», сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
Основной целью «Нелегал-2022» является оздоровление миграционной обстановки, выявление незаконно прибывших и проживающих на территории области иностранных граждан, пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с нарушением миграционного законодательства.

В ходе ОПМ сотрудниками миграционной службы выявлено 640 иностранцев, нарушивших требования миграционного законодательства. В отношении каждого составлен административный протокол, а 47 иностранцев по решению суда выдворены за пределы РК. Также 123 гражданина РК привлечены к ответственности по статье 518 КоАП РК за нарушение законодательства в сфере миграции физическими или юридическими лицами, осуществляющими приём иностранцев и лиц без гражданства.

К административной ответственности за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением законодательства РК привлечено 15 человек, кроме того, зарегистрирован один случай незаконной миграции.

Несмотря на завершение ОПМ, сотрудники полиции продолжают работу на постоянной основе по выявлению и предупреждению нарушений законодательства РК в сфере миграции.



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