Приморскую зону обещают благоустроить в Каракиянском районе

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
По результатам конкурса госзакупок определена компания, которая благоустроит приморскую зону в Каракиянском районе.
Подрядчик в лице ТОО «Paradise Kazakhstan» должен будет обустроить парковку, установить скамейки и урны для мусора, предусмотреть места для приготовления горячих блюд и шашлыков, пляжных кабин.
- В планах благоустроить территорию площадью восемь тысяч квадратных метров, сделав это пространство доступным для длительных пеших прогулок, - комментируют в акимате района.
Набережную обещают сделать красивой и функциональной. Она станет местом притяжения для всех отдыхающих.
- На набережной уже работает спецтехника. Строительные работы планируют завершить в середине июля текущего года, - говорится в сообщении.
Подрядчик в лице ТОО «Paradise Kazakhstan» должен будет обустроить парковку, установить скамейки и урны для мусора, предусмотреть места для приготовления горячих блюд и шашлыков, пляжных кабин.
- В планах благоустроить территорию площадью восемь тысяч квадратных метров, сделав это пространство доступным для длительных пеших прогулок, - комментируют в акимате района.
Набережную обещают сделать красивой и функциональной. Она станет местом притяжения для всех отдыхающих.
- На набережной уже работает спецтехника. Строительные работы планируют завершить в середине июля текущего года, - говорится в сообщении.