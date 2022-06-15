Приморскую зону обещают благоустроить в Каракиянском районе

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области

По результатам конкурса госзакупок определена компания, которая благоустроит приморскую зону в Каракиянском районе.



Подрядчик в лице ТОО «Paradise Kazakhstan» должен будет обустроить парковку, установить скамейки и урны для мусора, предусмотреть места для приготовления горячих блюд и шашлыков, пляжных кабин.



- В планах благоустроить территорию площадью восемь тысяч квадратных метров, сделав это пространство доступным для длительных пеших прогулок, - комментируют в акимате района.



Набережную обещают сделать красивой и функциональной. Она станет местом притяжения для всех отдыхающих.



- На набережной уже работает спецтехника. Строительные работы планируют завершить в середине июля текущего года, - говорится в сообщении.