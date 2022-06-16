В Актау на остановках открывают общественные туалеты: акимат обещает бесплатный доступ

В Актау на 16 остановках будут работать общественные туалеты. По данным городского акимата, шесть из них уже введены в эксплуатацию и доступны для горожан.- Общественные туалеты расположены на остановках возле 13-1, перед торговым домом "Сауле", напротив торгового дома "Рахат" в 8 микрорайоне. Также предусмотрены удобства в 31Б микрорайоне перед департаментом государственных доходов, а также на остановках, расположенных за 23 домами микрорайона 32А и перед зеленым рынком в 27 микрорайоне, - сообщает Актауский городской акимат.Остальные туалеты временно не введены в эксплуатацию.Местные власти обещают, что посетителей будут пускать в любое время суток, кроме ночи.- В прошлом году в рамках программы развития региона местным предпринимателям были предоставлены земельные участки для установки автобусных остановок. На земельные участки предприниматели получили возможность развивать свое дело, установив на свои средства современные остановки. Кроме того, в целях создания комфортных условий для жителей и гостей города на остановках предусмотрены общественные туалеты, места ожидания, закрытые в зимний период, теплые и с кондиционером в летний период, - добавили в ведомстве.