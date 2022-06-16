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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:03

Просмотров: 713

В Актау на остановках открывают общественные туалеты: акимат обещает бесплатный доступ

Общественные туалеты начали на работать в Актау. Они будут работать днем и вечером. Воспользоваться может любой желающий бесплатно. Об этом сообщили в Актауском городском акимате.

Автобусная остановка перед "зеленым" рынком в Актау
В Актау на 16 остановках будут работать общественные туалеты. По данным городского акимата, шесть из них уже введены в эксплуатацию и доступны для горожан.

- Общественные туалеты расположены на остановках возле 13-1, перед торговым домом "Сауле", напротив торгового дома "Рахат" в 8 микрорайоне. Также предусмотрены удобства в 31Б микрорайоне перед департаментом государственных доходов, а также на остановках, расположенных за 23 домами микрорайона 32А и перед зеленым рынком в 27 микрорайоне, - сообщает Актауский городской акимат.

Остальные туалеты временно не введены в эксплуатацию.

Местные власти обещают, что посетителей будут пускать в любое время суток, кроме ночи.

- В прошлом году в рамках программы развития региона местным предпринимателям были предоставлены земельные участки для установки автобусных остановок. На земельные участки предприниматели получили возможность развивать свое дело, установив на свои средства современные остановки. Кроме того, в целях создания комфортных условий для жителей и гостей города на остановках предусмотрены общественные туалеты, места ожидания, закрытые в зимний период, теплые и с кондиционером в летний период, - добавили в ведомстве.

В Актау на остановках открывают общественные туалеты: акимат обещает бесплатный доступ

В Актау на остановках открывают общественные туалеты: акимат обещает бесплатный доступ



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Комментарии ( 4 )

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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 11:53
На днях люди жаловались, что на остановках нет даже лавочек. А тут туалеты. Свежо предание, да верится с трудом.
 
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  • Orion
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 11:13
Главное, чтобы люди соблюдали чистоту в этих туалетах. Иногда просто видишь, что в кафешках, где есть персонал по клинингу, в туалетах такая вонь и срачь
 
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ЛС (Посетители) Сегодня, 11:10
Это отличная идея! А то в сетях много видео об исправлении нужды в общественных местах....а куда людям деваться.....теперь все будет культурно.
 
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  • Orion
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 11:09
Ну ну.верится с трудом.если это сказал акимат-жди беды откуда не ждали...Как бы все не было совсем наоборот...
 
 

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