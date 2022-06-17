Ушла из жизни Гуменная Людмила Ивановна

Гуменная Людмила Ивановна

С прискорбием сообщаем, что на 73-м году жизни скончалась Гуменная Людмила Ивановна.



Попрощаться и выразить соболезнование родным можно 20 июня 2022 года в 12.30 час в ритуальном зале морга, в 26 микрорайоне.

Поминальный обед состоится по адресу: 14 микрорайон, кафе "Адмирал", в 15 час

Семья, дети, внуки.



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