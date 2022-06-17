На участке Каспийского моря приостановлены режимные ограничения

– Стоит отметить, что отмена режимных ограничений не распространяется на плавательные средства, используемые физическими и юридическими лицами, в целях промысловой, исследовательской или изыскательской деятельности, – прокомментировал первый заместитель начальника департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области, капитан 1-го ранга Данияр Мальчубаев.

Приказ председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан «Об установлении участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений» датируется 6 июня 2022 года и вступает в силу с сегодняшнего дня.- В соответствии с пунктом 6 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О Государственной границе Республики Казахстан» до 31 декабря 2022 года приостановлены действия режимных ограничений в казахстанском секторе Каспийского моря от мыса Бурыншык до мыса Суйе, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры), - сообщили в КНБ РК.В указанный период допускается свободный выход в море на расстояние до двух миль, плавание и (или) эксплуатация в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.Приказ вводится в действие по истечение десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, с 17 июня текущего года.